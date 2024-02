Ladra di lifting: fuga post-intervento senza pagamento

Donna scappa da clinica dopo intervento di lifting ai glutei

Una donna italiana di 38 anni è fuggita da una clinica nel quartiere Montesacro a Roma dopo essere stata sottoposta a un intervento di lifting ai glutei. L’intervento, che è durato sei ore, è costato circa 20mila euro. La donna è riuscita a scappare a bordo di un’auto, probabilmente con l’aiuto del suo compagno.

Chirurgo presenta denuncia querela

Il chirurgo plastico Maximilian Catenacci ha presentato una denuncia querela al commissariato Fidene dopo la fuga della donna. L’intervento chirurgico, che includeva l’affitto della sala operatoria, l’anestesia, le protesi e l’assistenza sanitaria, aveva un costo di circa 20mila euro. La donna aveva pagato solo un acconto di mille euro.

La donna era già ricercata per un altro furto

Il chirurgo ha scoperto che la donna era già ricercata da un altro collega per aver rubato un trattamento di medicina estetica con acido ialuronico per le labbra. Sembrerebbe che la donna abbia utilizzato la scusa di andare a prendere la sua borsa in macchina per fuggire anche in quel caso.

Secondo l’avvocata Stefania Arduini, la donna era stata ricoverata per un intervento di gluteoplastica, che prevede l’inserimento di protesi di volume maggiore rispetto a quelle utilizzate per il seno. Inoltre, l’intervento includeva anche un lifting ai glutei, che comporta la trazione della pelle con punti esterni ed interni. L’intervento è molto complesso e richiede un lungo periodo di riposo post-operatorio.

La donna è riuscita a fuggire nonostante la preoccupazione del personale medico e infermieristico. Ha portato via con sé i drenaggi, la guaina e le protesi. Il dottor Catenacci ha affermato di essere stato contattato dalla donna attraverso i suoi profili social e di aver appreso che la donna aveva denunciato un danno subito in un precedente intervento e che era stata operata gratuitamente da un collega napoletano per una torso plastica e un lifting alle cosce.

In conclusione, la fuga della donna da una clinica dopo un intervento di lifting ai glutei ha suscitato scalpore. Il chirurgo ha presentato una denuncia querela e ha scoperto che la donna era già ricercata per un altro furto di un trattamento di medicina estetica. La donna è riuscita a fuggire nonostante l’intervento complesso e il periodo di riposo post-operatorio necessario.

About The Author