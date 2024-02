Lady Gaga: l’icona del Fortnite Festival Season 2

Lady Gaga: Icona di “Fortnite Festival Season 2”

Lady Gaga è stata annunciata come l’icona della nuova stagione di “Fortnite Festival Season 2: Unlock Your Talent” da Epic Games. La popstar ha sempre avuto un forte seguito nella community del gioco, sin dal suo post virale del 2019 “What’s fortnight”.

Lady Gaga vedrà finalmente i suoi brani più iconici e il suo mondo della moda disponibili per milioni di giocatori e fan in tutto il mondo, consolidando ulteriormente il suo status di superstar globale e icona del fashion.

Omaggi Iconici a Lady Gaga in Fortnite

Nella Stagione 2 di “Fortnite Festival”, Lady Gaga viene omaggiata con l'”Enigmatic Gaga Outfit”, ispirato al suo iconico costume indossato nel Chromatica Ball Tour, creato dal designer Nange Magro. Inoltre, il “Fornite Shop” offre il “Chromatica Armor Outfit”, la tuta di pelle nera indossata dalla star sulla copertina dell’album “Chromatica” (2020), ideata da Cecilio Castrillo.

Impatto Culturale e Tracce Musicali di Lady Gaga in Fortnite

Oltre agli omaggi nel fashion, il Fortnite Festival Season 2 include diverse tracce di Lady Gaga suonabili come “Jam Tracks”. I giocatori potranno divertirsi con brani come “Applause”, “Bloody Mary”, “Born This Way”, “The Edge of Glory”, “Just Dance” con Colby O’Donis, “Rain On Me” con Ariana Grande, “Stupid Love” e “Poker Face”.

Il Fortnite Festival, lanciato il 9 dicembre 2023, offre un’esperienza unica ai giocatori, permettendo loro di suonare in una band con amici o esibirsi come solisti sul palco, unendo il mondo del gaming e della musica in un’unica esperienza coinvolgente.

