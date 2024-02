Lady Gaga protagonista del “Fortnite Festival Season 2: Sblocca il tuo talento”

Da quando il suo post virale “What’s fortnight” ha catturato l’attenzione nel 2019, Lady Gaga è stata una delle artiste più amate dalla community di Fortnite. Ora, finalmente, milioni di giocatori e fan in tutto il mondo potranno immergersi nei suoi brani iconici e nel suo mondo della moda grazie alla nuova stagione del gioco.

Lady Gaga, superstar globale e icona della moda, ha ispirato l’aspetto della Stagione 2 di Fortnite. Il premio finale nel “Premium Reward Track” è l'”Enigmatic Gaga Outfit”, un omaggio al celebre costume indossato dalla popstar durante il Chromatica Ball Tour, creato dal designer Nange Magro. Inoltre, nel “Fornite Shop” è disponibile il “Chromatica Armor Outfit”, la tuta di pelle nera indossata da Lady Gaga sulla copertina dell’album “Chromatica” (2020), ideata da Cecilio Castrillo.

Un omaggio musicale e culturale a Lady Gaga in Fortnite

La presenza di Lady Gaga in Fortnite non si limita all’aspetto visivo, ma si estende anche alla sua influenza culturale nella musica. La “Fortnite Festival Season 2” include diverse tracce dell’artista, suonabili come “Jam Tracks”: da Applause a Bloody Mary, da Born This Way a The Edge of Glory, passando per Just Dance in collaborazione con Colby O’Donis, Rain On Me con Ariana Grande, Stupid Love e Poker Face.

Il Fortnite Festival, lanciato il 9 dicembre 2023, offre un’esperienza di gioco musicale unica, permettendo ai giocatori di unirsi in una band con gli amici o esibirsi come solisti sul palco, creando un’esperienza coinvolgente e divertente per tutti gli appassionati di Lady Gaga e di Fortnite.

Senza dubbio, l’inclusione di Lady Gaga nel “Fortnite Festival Season 2” rappresenta un momento epico per i fan del gioco e della popstar, unendo due mondi diversi ma complementari in un’esperienza di gioco indimenticabile.

