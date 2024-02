Lady Ramos smentisce i gossip: l’intervista esclusiva di Pilar Rubio

Pilar Rubio: Una Donna Determinata e Indipendente

Pilar Rubio, nota presentatrice televisiva e compagna del calciatore Sergio Ramos, si è recentemente espressa riguardo alla sua vita familiare e al modo in cui gestisce lavoro e famiglia. In un’intervista, ha sottolineato l’importanza del suo ruolo di madre e moglie, nonché la sua indipendenza e determinazione nel perseguire la propria carriera.

“Mio marito è il pilastro principale della mia vita. È il mio sostegno ed è il padre dei miei figli. Abbiamo una famiglia molto bella, piena di amore”, ha dichiarato Pilar Rubio. Ha chiarito che non dormire nella stessa casa ogni notte non implica necessariamente problemi nella relazione: “Cosa vuol dire? Dobbiamo stare insieme tutto il giorno? Sono stupita. È retrogrado e sessista”.

Smentite e Chiarezza sulle Voci di Crisi

Rispondendo ai pettegolezzi riguardanti presunte crisi nel suo matrimonio con Sergio Ramos, Pilar Rubio ha affermato con fermezza: “Sono bugie, in maniera totale. Insisto, totalmente. Loro insistono sul fatto che stiamo male, anche se noi insistiamo sul fatto che stiamo bene. Per me è come se parlassero di un’altra persona o di un’altra coppia. Mi farebbe male se un giorno mentissero e dicessero che sono una trafficante d’armi. Il resto? Non mi interessa”.

La coppia ha ribadito la solidità del loro legame e la falsità delle voci che circolano su una presunta crisi coniugale. Pilar Rubio ha sottolineato che la sua famiglia è la priorità assoluta e che non si lascia influenzare dai pettegolezzi esterni.

Conciliare Lavoro e Famiglia: Determinazione e Indipendenza

Parlando della gestione della sua carriera e della famiglia, Pilar Rubio ha evidenziato la sua determinazione e indipendenza: “Se sono a Siviglia e devo andare a Madrid o a Los Angeles, prendo un aereo e basta. Mi gestisco da sola, sono indipendente e questo mi rende felice e sicura di me. Vivo dove devo. Se devo andare in Arabia o in Cina per vivere, non mi interessa. Ho già guardato i voli notturni e in sei ore sarò a Madrid. Per me non ci sono confini. Per il momento, sono con i miei figli e mio marito ovunque io debba vivere, che è la cosa più importante. Ho dovuto rinunciare a dormire a casa molte volte perché non vivo a Madrid e il mio lavoro è a Madrid. Me la cavo bene, ma vorrei poter dormire a casa con la mia famiglia tutti i giorni. Ma credo anche che come donna sia necessario continuare a lavorare. Né la maternità né il partner ti obbligano a fare qualcosa, ho semplicemente bisogno di esprimermi lavorando”.

La determinazione e l’indipendenza di Pilar Rubio emergono chiaramente nel modo in cui gestisce le sfide di conciliare lavoro e famiglia, dimostrando che è possibile perseguire una carriera di successo senza compromettere i legami familiari.

