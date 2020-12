Il Lago di Nemi è un piccolo gioiello, raggiungibile con meno di un’ora di macchina da Roma, e che riserva spazi e momenti fuori dalla quotidianità per chi vuole ricaricati le pile e staccare dalla città.

Siamo stati a Nemi per voi nel mese di Novembre e vi consigliamo di non perdere la possibilità di visitarla appena le restrizioni Covid lo permetteranno.

Imperdibile la passeggiata romantica per le giovani coppie, scendendo dalla “Terrazza Degli Innamorati”

Per le famiglie con bambini invece imperdibile la scoperta dei boschi, attrezzati di pazienza e di galosce per i più piccoli 😉.

I ristoranti panoramici lasciano tutti senza fiato, ma sebbene questo delizi anima e palato, la cosa che ci sentiamo di raccomandare a grandi e piccini è di rifornirsi di street food lungo il vicolo principale per poi consumarlo scegliendo la vista preferita

Come per ogni itinerario consigliato l’Occhio della nostra redazione resta spalancato per voi, le orecchie e la tastiera a disposizione per consigliarvi, anche in tempo reale, come organizzare la vostra gita speciale

Occhio che… vi seguiamo 🧐😂