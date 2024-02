L’Ambasciatore Straordinario: la tragica storia di Luca Attanasio – Gossip News Italia

“L’Ambasciatore Straordinario – Un Tributo su RaiPlay Sound”

Martedì 20 febbraio, RaiPlay Sound presenterà una serie di otto episodi del nuovo podcast intitolato “L’ambasciatore straordinario – Storia di Luca Attanasio”, creato dalla giornalista Antonella Palmieri. Questo podcast offre un viaggio emotivo tra Europa e Congo, tra passato e presente, per commemorare e ricordare l’ambasciatore italiano Luca Attanasio, tragicamente ucciso il 22 febbraio 2021 durante un’imboscata nella provincia di Goma, nella Repubblica Democratica del Congo.

Tributo a Luca Attanasio

Le puntate del podcast ripercorrono momenti significativi della vita di Luca Attanasio: la sua infanzia, l’adolescenza e le motivazioni che lo hanno spinto a intraprendere la carriera diplomatica, lasciando la sua città natale, Limbiate, in provincia di Milano. Attraverso le testimonianze di Zakia Seddiki, moglie di Luca, dei genitori Salvatore e Alida, e dei suoi amici più stretti, emerge un ritratto biografico toccante e autentico.

Zakia Seddiki descrive il marito come una persona umile e altruista: “Luca non era un santo, non era un eroe, lui faceva solo il suo lavoro e l’ha fatto con umanità”. Attanasio incarnava l’idea che il suo ruolo non lo elevasse al di sopra degli altri, ma fosse piuttosto un mezzo per essere genuinamente d’aiuto agli altri.

Una delle puntate del podcast è dedicata al carabiniere Vittorio Iacovacci, premiato postumo con la medaglia d’oro al valore militare per il coraggio dimostrato nel tentativo di salvare l’ambasciatore Attanasio durante l’attacco.

Vita e Missione di Luca Attanasio

Nato nel 1977 a Saronno e cresciuto a Limbiate, Luca Attanasio si laureò con lode presso l’Università Bocconi di Milano, per poi intraprendere la carriera diplomatica. Dopo aver ricoperto incarichi in Svizzera, Marocco e Nigeria, nel 2017 fu nominato ambasciatore straordinario e plenipotenziario nella Repubblica Democratica del Congo. Nel 2015 sposò Zakia Seddiki, con cui ebbe tre figlie.

Durante il suo servizio all’estero, Attanasio fu riconosciuto per il suo impegno nei programmi gestiti dalle organizzazioni non governative locali, tanto da ricevere nel 2020 il Premio Internazionale Nassirya per la pace. La sua vita e la sua missione si conclusero tragicamente il 22 febbraio 2021, quando fu ucciso insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all’autista Mustapha Milambo in un agguato mentre visitava progetti del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite.

Omaggio e Memoria

Il podcast “L’ambasciatore straordinario – Storia di Luca Attanasio” su RaiPlay Sound si configura come un tributo e un ricordo di un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio degli altri, incarnando valori come umanità, dedizione e altruismo. Attraverso le testimonianze dei suoi cari e amici, la sua memoria continua a vivere e a ispirare chiunque ascolti la sua storia.

