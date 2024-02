Lampade smart “finestra”: il fascino e la popolarità di quest’innovazione

Le lampade smart che simulano le finestre: una luce originale per la casa

Le lampade smart che simulano le finestre stanno diventando sempre più popolari. Queste lampade, che ora stanno spopolando, possono essere viste come un punto luce originale e geniale. Immaginate di avere ogni giorno un fascio di luce in casa che arriva da un cielo azzurro. Può essere fantastico per chi soffre di meteoropatia. Inoltre, verso l’ora del tramonto, la luce si tinge piano piano di arancione, rosa e rosso, seguendo il calar del sole e proiettando la sua luce qui e là nella stanza.

I lucernari artificiali di CoeLux

Su Amazon ci sono diverse marche di lampade smart che simulano le finestre, ma il brand CoeLux si aggiudica la leadership dal punto di vista scientifico e qualitativo. CoeLux propone lucernari artificiali di diverse dimensioni, fatti così bene che sembrano “veri”. In realtà, sono finestre tecnologiche che danno l’illusione di una finestra. Grazie ai nuovi led, viene mimata la luce naturale con uno studio accurato di ottiche e rifrangenze.

Dietro i prodotti CoeLux ci sono i brevetti del professor Paolo Di Trapani, fisico e docente di Ottica e Fisica sperimentale all’Università degli Studi dell’Insubria. Secondo il professor Di Trapani, le lampade smart intelligenti che imitano la luce del sole esistono da un po’ di tempo. Quello che CoeLux ha cambiato è la ricostruzione del cielo, creando l’effetto che ha la luce passando attraverso l’atmosfera. Nonostante manchi l’ultravioletto e la parte infrarossa, se una persona non sa che è un lucernario artificiale, non se ne accorge.

Lampada o finestra?

Alcune persone possono sentirsi imbrogliate da una luce così che crea un’illusione. Tuttavia, secondo il professor Di Trapani, dipende da come si definisce vero e falso. Questo lucernario artificiale è un oggetto vero, una fonte luminosa. Può essere paragonato a una scenografia teatrale che aiuta a capire come potrebbero essere le cose. In fondo, anche la luce che passa attraverso una finestra non è la stessa luce che si ha all’aperto. I lucernari CoeLux possono aiutare chi soffre di claustrofobia, depressione e ansia. Sono stati condotti diversi studi sull’effetto benefico di questo tipo di sorgente luminosa, anche su persone sane.

Oltre agli ospedali, si possono trovare questi lucernari artificiali negli showroom dell’alta moda, nelle navi, nei grandi uffici open space e nelle metropolitane. Il successo è assoluto, ma c’è chi è perplesso. Al di là dell’aspetto tecnico, questi lucernari possono creare una confusione percettiva e psicologica. È importante ricordare che non sono finestre e che mancano aspetti come la ventilazione e il cambio d’aria. Inoltre, la luce di una finestra è in continua variazione, mentre quella di un lucernario artificiale è statica. È necessario rispettare i ritmi circadiani, che indicano quando è giorno e quando è notte. Inoltre, una finestra artificiale potrebbe essere un alibi per costruire spazi senza varchi sull’esterno, il che non sarebbe salutare.

