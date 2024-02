Lancio brutale di cucciolo di cane oltre recinzione caserma Arma

Uomo lancia cucciolo di cane nella caserma dei Carabinieri

Un uomo di 49 anni è stato identificato e denunciato per maltrattamento di animali e tentato ingresso arbitrario in luoghi vietati dopo aver tentato di liberarsi di un cucciolo di cane nella caserma dei Carabinieri di Giarre. L’uomo ha lanciato il cane sopra una recinzione metallica alta circa tre metri per farlo “superare” la struttura, ma è stato intercettato da un militare dell’Arma e ha cercato di fuggire.

La strana richiesta dell’uomo

L’uomo si è presentato davanti alla caserma di sera con la sua auto, spiegando di aver trovato quattro cuccioli di cane e di volerli affidare ai Carabinieri perché non poteva prendersene cura. Il militare in servizio ha spiegato che avrebbe avviato le procedure per l’affido dei cuccioli, ma essendo tarda serata, ha chiesto all’uomo di pazientare fino al mattino seguente. La risposta dell’uomo è stata inaspettata e violenta: ha preso uno dei cuccioli e lo ha lanciato all’interno della caserma.

I cuccioli soccorsi e affidati al canile cittadino

Il cucciolo è caduto a terra e ha iniziato a piangere. I Carabinieri hanno prontamente soccorso il cane e hanno recuperato gli altri cuccioli dall’auto dell’uomo. I quattro meticci bicolore hanno trascorso la notte in caserma e sono stati visitati da medici veterinari il giorno successivo. Successivamente, sono stati affidati al canile cittadino in attesa di essere adottati.

Questo gesto crudele e irresponsabile dimostra una totale mancanza di rispetto per gli animali e per le autorità. È importante che vengano prese misure severe per punire chi commette atti di maltrattamento verso gli animali e per garantire che i cuccioli trovino un ambiente sicuro e amorevole in cui crescere.

