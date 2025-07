LANUVIO: al via il “Premio Iuno Sospita” – Prima edizione del Concorso Nazionale di Danza a Villa Sforza Cesarini

Ultimo aggiornamento il 3 Luglio 2025 by Emiliano Belmonte

Dal 3 al 5 luglio 2025, tre giornate di spettacolo, cultura e talento per celebrare la danza nella suggestiva cornice lanuvina

Tutto pronto a Lanuvio per la prima edizione del “Premio Iuno Sospita”, concorso nazionale di danza che si svolgerà dal 3 al 5 luglio 2025 nella splendida Villa Sforza Cesarini, perla storica e culturale dei Castelli Romani. L’iniziativa, promossa dal Comune di Lanuvio con il contributo della Regione Lazio, rientra nel progetto “Villa Sforza tra mito e realtà”, volto a valorizzare il patrimonio artistico e paesaggistico del territorio.

Il concorso è organizzato in collaborazione con il Centro Culturale Danza, diretto da Floriana Galieti, e si propone come un’occasione unica per far emergere i giovani talenti della danza italiana, creando un ponte tra formazione, espressività artistica e promozione del territorio.

Il programma del Premio Iuno Sospita 2025

L’evento si aprirà mercoledì 3 luglio alle ore 19:00 con le prove dei concorrenti, aperte gratuitamente al pubblico.

Giovedì 4 luglio alle 20:30, spazio alla cultura con la presentazione del volume

“Didattica della danza classico-accademica. Linee metodologiche e testo programmatico per il I, II e III corso”, scritto da Lia Calizza e Gerardo Porcelluzzi. A moderare il dialogo sarà Floriana Galieti. Subito dopo, alle 21:00, il palco si animerà con le prime esibizioni del concorso.

Il gran finale è previsto per venerdì 5 luglio alle 21:00 con la serata di gala, durante la quale si svolgeranno le premiazioni e si esibiranno gli allievi del Centro Culturale Danza.

Un progetto che unisce arte, territorio e giovani

“Il Premio Iuno Sospita rappresenta una nuova tappa nel percorso di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico della nostra città – ha dichiarato il Vicesindaco Valeria Viglietti –. Villa Sforza si conferma luogo di ispirazione e bellezza, capace di coniugare tradizione e innovazione. La danza, in particolare, è un linguaggio universale che parla al cuore: sarà emozionante vedere i giovani talenti esprimersi in un contesto così ricco di storia e suggestione”.

Informazioni utili