Lanuvio: aperte le iscrizioni al progetto “Teatro in inglese” con l’attore internazionale Daniel Zappi

Ultimo aggiornamento il 23 Maggio 2025 by Emiliano Belmonte

Il Centro di Aggregazione Giovanile “GenerAction” di Lanuvio annuncia l’apertura delle iscrizioni per il progetto “Teatro in inglese”, diretto da Daniel Zappi, attore, regista teatrale, cantautore e formatore britannico conosciuto a livello internazionale.

Un percorso formativo con un artista dal profilo internazionale

Daniel Zappi si è formato alla prestigiosa Oxford School of Drama e vanta un curriculum artistico che spazia tra teatro, cinema e musica. Tra i suoi progetti più recenti si segnala il ruolo ricorrente di Ivor nella serie Carnival Row 2, prodotta da Amazon Prime. Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti di grande rilievo, tra cui lo scrittore e regista britannico Justin Butcher, l’attrice pluripremiata Caroline Faber e il cantautore e produttore Tom E Morrison, oltre a numerose produzioni teatrali e cinematografiche internazionali. È stato inoltre finalista nell’edizione 2019 di Czechia and Slovakia’s Got Talent.

Un’occasione per imparare l’inglese attraverso il teatro

Il laboratorio è rivolto ai giovani dai 13/14 ai 18 anni e si svolgerà presso Villa Sforza, in via Sforza Cesarini 37 a Lanuvio, da lunedì 7 a sabato 12 luglio, con orario dalle 9:00 alle 16:00. È prevista una pausa pranzo al sacco. Lo spettacolo finale si terrà domenica 13 luglio in Piazza Carlo Fontana.

Anche quest’anno, dichiara il vicesindaco Valeria Viglietti, a Lanuvio i giovani avranno l’opportunità di partecipare a un progetto importante, che unisce apprendimento linguistico, espressione artistica e lavoro di gruppo in un’esperienza immersiva e formativa unica.

Come partecipare al progetto “Teatro in inglese”

Le iscrizioni sono ufficialmente aperte. La quota di partecipazione, comprensiva della tessera GenerAction, è di 30 euro.

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere all’indirizzo email generactionlanuvio@mail.com.

Per approfondimenti sul percorso artistico e professionale di Daniel Zappi è possibile visitare il sito ufficiale www.danielzappi.com.