Lanuvio, concluso con successo il Corso AIS di Primo Livello per Sommelier

Il Corso AIS di Primo Livello per Sommelier si è concluso a Lanuvio dopo settimane di lezioni teoriche e pratiche che hanno coinvolto appassionati e neofiti del mondo enologico. Organizzato in collaborazione con AIS Castelli Romani, il percorso formativo ha permesso ai corsisti di acquisire solide basi sulle tecniche di degustazione e sulle principali nozioni di viticoltura ed enologia.

Un percorso formativo coinvolgente

Durante le lezioni tenute da docenti AIS qualificati, i partecipanti hanno approfondito i criteri di valutazione organolettica dei vini e le procedure corrette per il servizio. L’approccio didattico ha unito spiegazioni in aula e momenti di degustazione guidata, favorendo lo sviluppo di una sensibilità gustativa mirata all’individuazione di profumi e sapori caratteristici.

La visita all’Azienda Agricola CantinAmena

Il culmine del corso è stato rappresentato dalla visita guidata all’Azienda Agricola CantinAmena, realtà rinomata nei Castelli Romani per la qualità dei propri vini. Tra filari di vigneti coltivati secondo metodi biologici e una spiegazione dettagliata delle tecniche di affinamento, i corsisti hanno potuto osservare da vicino l’intero processo produttivo. La degustazione in cantina ha offerto l’occasione di assaporare etichette autoctone come il Frascati Superiore e il Cesanese del Piglio, accompagnate da approfondimenti storici sul territorio.

La cerimonia di consegna degli attestati

Il riconoscimento finale per i partecipanti arriverà durante l’evento “Le Notti del Vino”, in programma il 25 luglio nella suggestiva cornice di Villa Sforza Cesarini. Questa manifestazione estiva offrirà un contesto ideale per celebrare il traguardo raggiunto e rafforzare le relazioni tra i neosommelier e i professionisti del settore, grazie a momenti di confronto e convivialità tra banchi di degustazione allestiti per l’occasione.

Il valore culturale del vino per Lanuvio

Il Vicesindaco di Lanuvio, Valeria Viglietti, ha voluto sottolineare come il vino rappresenti un elemento imprescindibile dell’identità locale, non soltanto dal punto di vista economico ma anche culturale: «Siamo orgogliosi di aver promosso e ospitato un’iniziativa di alto valore formativo. Il vino non è solo un prodotto, ma cultura, storia e identità del nostro territorio».

Con il successo del Corso AIS di Primo Livello per Sommelier, Lanuvio conferma il suo impegno nella promozione della cultura enogastronomica e si prepara a ospitare nuove iniziative dedicate alla formazione e alla valorizzazione delle eccellenze del comprensorio dei Castelli Romani.