Lanuvio, inaugurata l’area sportiva polivalente inclusiva dell’Edificio Colonna

Ultimo aggiornamento il 6 Ottobre 2025 by Emiliano Belmonte

Un nuovo spazio per sport, inclusione e comunità

Sabato 4 ottobre è stata inaugurata a Lanuvio la nuova area sportiva polivalente inclusiva, realizzata all’interno dello spazio riqualificato dell’Edificio Colonna, in via Sforza Cesarini 22/24.

L’intervento, finanziato con il contributo della Regione Lazio, rappresenta un passo importante nella valorizzazione del territorio e nella promozione dello sport come strumento di inclusione sociale.

Le autorità presenti all’inaugurazione

Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte:

il Sindaco Andrea Volpi ,

il Vice Sindaco e Assessore allo Sport Valeria Viglietti ,

l’ Assessore ai Lavori Pubblici Mario Di Pietro ,

e il Presidente della Commissione Bilancio della Regione Lazio, Marco Bertucci.

La presenza delle istituzioni locali e regionali ha confermato l’importanza dell’intervento nel percorso di riqualificazione urbana e di sostegno alle attività sportive accessibili a tutti.

Il testimonial: l’atleta lanuvino Daniele Del Signore

Testimonial d’eccezione dell’evento è stato Daniele Del Signore, giovane atleta di Lanuvio, protagonista ai Mondiali Juniores di Otopeni, dove ha rappresentato con orgoglio la comunità sportiva locale distinguendosi per talento, impegno e determinazione.

Un impianto sportivo accessibile e senza barriere

Il nuovo campo polivalente, destinato ad attività di basket e pallavolo, è stato completamente ristrutturato con una particolare attenzione all’accessibilità e all’inclusione.

Grazie a questo intervento, l’impianto diventa oggi uno spazio aperto a tutti, pensato per favorire l’incontro, la condivisione e la pratica sportiva senza barriere architettoniche o sociali.

L’origine del progetto “Basket Anch’io”

«L’idea progettuale – sottolineano il Sindaco Andrea Volpi e il Vice Sindaco Valeria Viglietti – nasce da un’intuizione di Agostino Semprucci, promotore del progetto “Basket Anch’io” per l’inclusione sociale, sviluppato insieme alla psicologa Simona Covarelli, coordinatrice del vicino centro diurno per disabili».

Un’iniziativa che unisce sport e solidarietà, trasformando il campo in un luogo di integrazione e crescita personale per bambini, ragazzi e adulti con diverse abilità.

Sinergia tra istituzioni e comunità

«Grazie alla sinergia tra istituzioni, operatori sociali e amministrazione comunale – precisa l’Assessore ai Lavori Pubblici Mario Di Pietro – quell’idea oggi è diventata una realtà concreta a beneficio della collettività».

L’area sportiva dell’Edificio Colonna è così un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato, capace di generare un impatto sociale positivo e duraturo sul territorio lanuvino.

Grande partecipazione ai tornei inaugurali

A chiusura dell’evento, grande entusiasmo per i tornei di minibasket e basket organizzati dall’U.C.B. Lanuvio, che hanno animato la giornata con sportività, inclusione e spirito di comunità.

L’inaugurazione dell’area sportiva polivalente inclusiva rappresenta per Lanuvio un nuovo punto di riferimento per lo sport e la socialità, dove ogni cittadino può sentirsi parte di una comunità attiva, accogliente e solidale.