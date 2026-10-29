Lanuvio, torna il Festival della Maza: domenica 8 novembre il borgo antico celebra tradizioni, storia e sapori locali

byEmiliano Belmonte
29 Ottobre 2026
freshly baked focaccia bread topped with rosemary olive oil scaled freshly baked focaccia bread topped with rosemary olive oil

Ultimo aggiornamento il 29 Ottobre 2026 by Emiliano Belmonte

Lanuvio si prepara a una giornata dedicata alla cultura, all’enogastronomia e alle tradizioni del territorio. Domenica 8 novembre 2026 tornano il IX Festival della Maza e il V Festival delle Tradizioni e delle Eccellenze, con degustazioni gratuite, rievocazioni storiche, laboratori per bambini e mercatini artigianali.

Il suggestivo borgo antico di Lanuvio, nel cuore dei Castelli Romani, sarà protagonista di una manifestazione che unisce storia, archeologia, cultura e valorizzazione delle eccellenze gastronomiche locali. L’evento, patrocinato dalla Regione Lazio e da ARSIAL, promette una giornata ricca di appuntamenti per famiglie, appassionati di storia e amanti della buona cucina.

Festival della Maza a Lanuvio: protagonista l’antica focaccia di Giunone Sospita

Al centro della manifestazione ci sarà la maza, l’antica focaccia legata al culto della dea Giunone Sospita, simbolo della storia e dell’identità di Lanuvio.

Preparata con ingredienti semplici e genuini come farro, orzo, ceci e fave, la maza rappresenta un autentico viaggio nei sapori dell’antichità.

Durante la giornata, i visitatori avranno la possibilità di assaggiare gratuitamente questa specialità in due momenti dedicati alla degustazione, previsti alle ore 11:00 e alle ore 17:00.

Festival della Maza 2026: il programma completo di domenica 8 novembre

Il programma della nona edizione del Festival della Maza e della quinta edizione del Festival delle Tradizioni e delle Eccellenze propone numerose attività culturali, didattiche ed enogastronomiche.

La giornata prenderà il via alle ore 10:30, presso l’anfiteatro di Lanuvio, con il laboratorio Ex Voto agli Dei, organizzato da Chissadove e rivolto ai bambini dai 6 anni in su. I posti sono limitati ed è consigliata la prenotazione all’indirizzo info@chissadove.it.

Dalle ore 11:00, Piazza Santa Maria Maggiore ospiterà i banchi didattici, la scuola di gladiatura e la scuola di danza romana a cura di ARS Historia Romana, offrendo ai visitatori l’opportunità di immergersi nelle atmosfere dell’antica Roma.

Alle ore 11:30 si svolgerà il suggestivo Rito della Captio Virginis, sempre in Piazza Santa Maria Maggiore.

Degustazioni, prodotti tipici e mercatini nel borgo antico

Grande spazio sarà riservato alle eccellenze enogastronomiche dei Castelli Romani.

Dalle ore 12:00 alle ore 15:00 sarà possibile partecipare al percorso enogastronomico attraverso un ticket degustativo, alla scoperta dei prodotti e dei sapori del territorio.

Per tutta la durata dell’evento, inoltre, le caratteristiche vie del centro storico di Lanuvio ospiteranno un mercatino artigianale e banchi d’assaggio di prodotti locali, trasformando il borgo in un percorso tra tradizione, gusto e artigianato.

Rievocazione storica a Lanuvio: torna “La Dea e il Serpente”

Il pomeriggio sarà dedicato alla cultura e alla rievocazione storica.

Alle ore 14:30, presso l’anfiteatro, si terrà il laboratorio gratuito per bambini e ragazzi Suoni della preistoria e dell’antichità, a cura di Walter Maioli.

Uno dei momenti più attesi arriverà alle ore 15:30 con la XIII edizione della rievocazione storica “La Dea e il Serpente”, organizzata dall’A.C. Civita Folk Città di Lanuvio e dal Gruppo Storico Lanuvium.

Il corteo storico partirà da Piazza Santa Maria Maggiore e attraverserà il borgo fino a raggiungere Piazza Carlo Fontana, riportando in vita atmosfere, riti e tradizioni dell’antica Lanuvium.

Alle ore 16:30, il Museo Diffuso di Lanuvio proporrà l’appuntamento culturale La Collegiata di Civita Lavinia, ospitato nelle segrete di Palazzo Colonna, in Piazza Santa Maria Maggiore.

A chiudere la manifestazione, alle ore 17:30, sarà la masterclass organizzata da AIS Castelli Romani, presso l’enoteca Vinili.

La partecipazione alla masterclass prevede posti limitati e prenotazione obbligatoria, contattando il numero +39 324 26 36 754 oppure scrivendo a info@cantinasonora.it.

Il sindaco Andrea Volpi e il vicesindaco Valeria Viglietti: “Un appuntamento nel segno dell’identità e della tradizione”

A sottolineare il valore culturale e turistico della manifestazione sono il sindaco e deputato Andrea Volpi e il vicesindaco Valeria Viglietti, che dichiarano:

“Il Festival della Maza e il Festival delle Tradizioni e delle Eccellenze rappresentano un appuntamento nel segno dell’identità e della tradizione, capace di richiamare ogni anno tantissimi visitatori anche da fuori. È un’occasione preziosa in cui la storia, l’archeologia e i sapori della nostra terra si fondono per valorizzare Lanuvio. Invitiamo cittadine, cittadini e tutti i visitatori a partecipare numerosi a questa giornata di festa e condivisione nel nostro splendido borgo antico”.

Come arrivare al Festival della Maza a Lanuvio e dove parcheggiare

Per chi desidera partecipare al Festival della Maza di Lanuvio di domenica 8 novembre, il parcheggio consigliato dagli organizzatori si trova in Via Strutt.

L’appuntamento rappresenta un’occasione per scoprire il fascino del centro storico di Lanuvio, conoscere le sue antiche tradizioni e degustare le specialità locali in una giornata dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale ed enogastronomico dei Castelli Romani.

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