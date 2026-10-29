Lanuvio, torna il Festival della Maza: domenica 8 novembre il borgo antico celebra tradizioni, storia e sapori locali

Ultimo aggiornamento il 29 Ottobre 2026 by Emiliano Belmonte

Lanuvio si prepara a una giornata dedicata alla cultura, all’enogastronomia e alle tradizioni del territorio. Domenica 8 novembre 2026 tornano il IX Festival della Maza e il V Festival delle Tradizioni e delle Eccellenze, con degustazioni gratuite, rievocazioni storiche, laboratori per bambini e mercatini artigianali.

Il suggestivo borgo antico di Lanuvio, nel cuore dei Castelli Romani, sarà protagonista di una manifestazione che unisce storia, archeologia, cultura e valorizzazione delle eccellenze gastronomiche locali. L’evento, patrocinato dalla Regione Lazio e da ARSIAL, promette una giornata ricca di appuntamenti per famiglie, appassionati di storia e amanti della buona cucina.

Festival della Maza a Lanuvio: protagonista l’antica focaccia di Giunone Sospita

Al centro della manifestazione ci sarà la maza, l’antica focaccia legata al culto della dea Giunone Sospita, simbolo della storia e dell’identità di Lanuvio.

Preparata con ingredienti semplici e genuini come farro, orzo, ceci e fave, la maza rappresenta un autentico viaggio nei sapori dell’antichità.

Durante la giornata, i visitatori avranno la possibilità di assaggiare gratuitamente questa specialità in due momenti dedicati alla degustazione, previsti alle ore 11:00 e alle ore 17:00.

Festival della Maza 2026: il programma completo di domenica 8 novembre

Il programma della nona edizione del Festival della Maza e della quinta edizione del Festival delle Tradizioni e delle Eccellenze propone numerose attività culturali, didattiche ed enogastronomiche.

La giornata prenderà il via alle ore 10:30, presso l’anfiteatro di Lanuvio, con il laboratorio Ex Voto agli Dei, organizzato da Chissadove e rivolto ai bambini dai 6 anni in su. I posti sono limitati ed è consigliata la prenotazione all’indirizzo info@chissadove.it.

Dalle ore 11:00, Piazza Santa Maria Maggiore ospiterà i banchi didattici, la scuola di gladiatura e la scuola di danza romana a cura di ARS Historia Romana, offrendo ai visitatori l’opportunità di immergersi nelle atmosfere dell’antica Roma.

Alle ore 11:30 si svolgerà il suggestivo Rito della Captio Virginis, sempre in Piazza Santa Maria Maggiore.

Degustazioni, prodotti tipici e mercatini nel borgo antico

Grande spazio sarà riservato alle eccellenze enogastronomiche dei Castelli Romani.

Dalle ore 12:00 alle ore 15:00 sarà possibile partecipare al percorso enogastronomico attraverso un ticket degustativo, alla scoperta dei prodotti e dei sapori del territorio.

Per tutta la durata dell’evento, inoltre, le caratteristiche vie del centro storico di Lanuvio ospiteranno un mercatino artigianale e banchi d’assaggio di prodotti locali, trasformando il borgo in un percorso tra tradizione, gusto e artigianato.

Rievocazione storica a Lanuvio: torna “La Dea e il Serpente”

Il pomeriggio sarà dedicato alla cultura e alla rievocazione storica.

Alle ore 14:30, presso l’anfiteatro, si terrà il laboratorio gratuito per bambini e ragazzi Suoni della preistoria e dell’antichità, a cura di Walter Maioli.

Uno dei momenti più attesi arriverà alle ore 15:30 con la XIII edizione della rievocazione storica “La Dea e il Serpente”, organizzata dall’A.C. Civita Folk Città di Lanuvio e dal Gruppo Storico Lanuvium.

Il corteo storico partirà da Piazza Santa Maria Maggiore e attraverserà il borgo fino a raggiungere Piazza Carlo Fontana, riportando in vita atmosfere, riti e tradizioni dell’antica Lanuvium.

Alle ore 16:30, il Museo Diffuso di Lanuvio proporrà l’appuntamento culturale La Collegiata di Civita Lavinia, ospitato nelle segrete di Palazzo Colonna, in Piazza Santa Maria Maggiore.

A chiudere la manifestazione, alle ore 17:30, sarà la masterclass organizzata da AIS Castelli Romani, presso l’enoteca Vinili.

La partecipazione alla masterclass prevede posti limitati e prenotazione obbligatoria, contattando il numero +39 324 26 36 754 oppure scrivendo a info@cantinasonora.it.

Il sindaco Andrea Volpi e il vicesindaco Valeria Viglietti: “Un appuntamento nel segno dell’identità e della tradizione”

A sottolineare il valore culturale e turistico della manifestazione sono il sindaco e deputato Andrea Volpi e il vicesindaco Valeria Viglietti, che dichiarano:

“Il Festival della Maza e il Festival delle Tradizioni e delle Eccellenze rappresentano un appuntamento nel segno dell’identità e della tradizione, capace di richiamare ogni anno tantissimi visitatori anche da fuori. È un’occasione preziosa in cui la storia, l’archeologia e i sapori della nostra terra si fondono per valorizzare Lanuvio. Invitiamo cittadine, cittadini e tutti i visitatori a partecipare numerosi a questa giornata di festa e condivisione nel nostro splendido borgo antico”.

Come arrivare al Festival della Maza a Lanuvio e dove parcheggiare

Per chi desidera partecipare al Festival della Maza di Lanuvio di domenica 8 novembre, il parcheggio consigliato dagli organizzatori si trova in Via Strutt.

L’appuntamento rappresenta un’occasione per scoprire il fascino del centro storico di Lanuvio, conoscere le sue antiche tradizioni e degustare le specialità locali in una giornata dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale ed enogastronomico dei Castelli Romani.