L’Aquila: da tragedia a rinascita

L’Aquila a 15 anni dal terremoto: il bilancio

Il Commissario straordinario alla Riparazione e alla Ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli, ha sottolineato che il ricordo delle 309 vittime del terremoto di 15 anni fa a L’Aquila non solo richiama alla commemorazione, ma offre una prospettiva di speranza per il futuro. Secondo Castelli, la città e il suo territorio hanno affrontato una delle sfide più difficili della loro storia, mostrando resilienza e determinazione nel processo di ricostruzione. Grazie alla memoria e all’identità mantenute intatte nel tempo, insieme all’efficace lavoro svolto dal sindaco Pierluigi Biondi, L’Aquila sta lentamente rinascendo.

La prospettiva di L’Aquila: Capitale della Cultura 2026

Guardando avanti, Castelli evidenzia che gli abitanti dell’Aquila hanno potuto constatare i progressi compiuti grazie all’impegno del Governo, della Regione e di tutte le istituzioni coinvolte nella ricostruzione. L’Aquila, designata come Capitale della Cultura del 2026, rappresenta un simbolo di rinascita non solo per la città, ma per l’intero territorio colpito dal sisma. L’ottimismo è alimentato dai risultati positivi ottenuti grazie al Piano nazionale complementare sismi 2009-2016, che sta trasformando l’Appennino centrale in un modello di sviluppo per le aree interne.

Il ruolo di L’Aquila nella rigenerazione nazionale

Castelli enfatizza che il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha riconosciuto L’Aquila come un esempio di successo nell’affrontare l’emergenza, la ricostruzione e la rigenerazione urbana degli ultimi anni. La rinascita della città rappresenta anche la rinascita di una parte dell’identità nazionale, dimostrando che nonostante le ferite del passato, la determinazione e la resilienza possono portare a una rinascita più forte e consapevole.