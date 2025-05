L’ASD Lanuvio Campoleone conquista la Coppa Lazio di Prima Categoria: trionfo a Colleferro

Ultimo aggiornamento il 26 Maggio 2025 by Emiliano Belmonte

Una vittoria storica: battuta l’Ariccia 2-1 nella finale

L’ASD Lanuvio Campoleone ha scritto una pagina indimenticabile della propria storia calcistica, conquistando la Coppa Lazio di Prima Categoria. La finale, disputata allo stadio di Colleferro, ha visto la formazione rossoblù imporsi per 2-1 contro l’Ariccia, al termine di una gara combattuta e avvincente.

Un successo che premia lavoro, impegno e coesione

Quello ottenuto a Colleferro rappresenta il primo trofeo stagionale per il club, ma anche un importante riconoscimento che consolida il primato del Lanuvio Campoleone nella classifica per i ripescaggi. Un risultato che conferma il valore di un gruppo costruito con passione e guidato da grande determinazione.

Le parole del Sindaco Andrea Volpi

Grande l’orgoglio espresso dalle istituzioni locali, a partire dal Sindaco di Lanuvio, Andrea Volpi, che ha dichiarato:

“Si tratta di un risultato straordinario che premia il lavoro di squadra, la dedizione e lo spirito sportivo. Questo successo è motivo di grande gioia per la nostra città, che ancora una volta dimostra di essere fucina di talenti e di valori.”

L’entusiasmo del Vicesindaco Valeria Viglietti

Presente sugli spalti durante la finale, anche il Vicesindaco Valeria Viglietti ha voluto esprimere la propria soddisfazione:

“Una vittoria che riempie d’orgoglio la nostra comunità. Complimenti ai ragazzi, allo staff e alla società per la passione, l’impegno e la coesione dimostrati. Lanuvio è con voi!”

Lanuvio festeggia: la Coppa Lazio torna a casa

Con questo trionfo, l’ASD Lanuvio Campoleone non solo porta a casa un titolo prestigioso, ma alimenta l’entusiasmo dei tifosi e dell’intera comunità. Un segnale forte in vista del futuro, che conferma la squadra come una delle realtà più solide e promettenti del panorama calcistico laziale.