“Latinitas Ludus: Il primo videogioco che ti insegna il latino”

La Fondazione Franchi lancia un videogioco che parla latino

La Fondazione Franchi, un’organizzazione con sede a Firenze attiva nel settore digitale, ha annunciato il lancio di un videogioco innovativo intitolato ‘Umbricii Ludus’. Il gioco racconta la vita di Ubricio Corbi, un vasaio ceramista realmente esistito nel periodo compreso tra il 49 a.C. e il 29 a.C. nella Val d’Orcia. Ciò che rende questo videogioco unico è il suo legame con l’archeologia: il personaggio principale ha la voce di uno studente del liceo Poliziano della provincia di Siena.

Il gioco si svolge lungo il percorso dell’antica via Cassia Adrianea e si concentra principalmente nella zona di Torrita di Siena, dove si trovava la Statio Manliana, una stazione di posta dove i viaggiatori potevano riposarsi. Secondo una nota della Fondazione Franchi, il videogioco è stato creato con l’obiettivo di far rivivere ai giocatori l’utilizzo e la creazione di alcuni reperti archeologici.

Presentazione del videogioco a Roma

Il videogioco ‘Umbricii Ludus’ sarà presentato il 9 febbraio a Roma, in occasione del convegno intitolato ‘Il latino, nuova vita sui nuovi media’. Questo evento rappresenta un’opportunità per far conoscere il videogioco al pubblico e per discutere del ruolo del latino nei nuovi media.

Giulio Luzzi, vicepresidente della Fondazione Franchi, ha spiegato che il piano prevede non solo la creazione di un museo a Torrita di Siena, ma anche la produzione di contenuti multimediali che saranno accessibili dalle sale del museo. L’obiettivo di questi contenuti è quello di far vivere e provare ai visitatori l’utilizzo e la creazione di alcuni reperti archeologici.

Un’esperienza unica per gli appassionati di storia e videogiochi

‘Umbricii Ludus’ rappresenta un’esperienza unica per gli appassionati di storia e videogiochi. Attraverso il personaggio di Ubricio Corbi, i giocatori avranno l’opportunità di immergersi nella vita di un vasaio ceramista dell’antica Roma. La voce del personaggio, interpretata da uno studente del liceo Poliziano, aggiunge un tocco autentico al gioco.

La Fondazione Franchi ha dimostrato di essere all’avanguardia nel settore digitale, combinando l’archeologia con l’innovazione tecnologica. Con il lancio di ‘Umbricii Ludus’ e la creazione di un museo interattivo a Torrita di Siena, la Fondazione sta contribuendo a preservare e diffondere la conoscenza della storia e della cultura romana in modo coinvolgente e accessibile.

Come afferma Giulio Luzzi, vicepresidente della Fondazione Franchi: “Il nostro obiettivo è far rivivere ai visitatori l’esperienza di utilizzare e creare reperti archeologici attraverso l’utilizzo dei nuovi media. Siamo entusiasti di presentare ‘Umbricii Ludus’ e di offrire un’esperienza unica che unisce storia e tecnologia”.

