Ultimo aggiornamento il 10 Novembre 2025 by Emiliano Belmonte

Presentazione lunedì 10 novembre alla Camera dei Deputati

Un appuntamento alla Camera per raccontare una rivoluzione pacifica dell’energia

Si terrà lunedì 10 novembre 2025 alle ore 16:30, presso la Camera dei Deputati nella prestigiosa Sala della Lupa, la presentazione del libro “L’atomo convertito – Una bella storia italiana”, scritto da Maurizio Stefanini e Giuseppe Rotunno.

L’evento, promosso dal Comitato per una Civiltà dell’Amore, sarà un momento di riflessione e confronto su un tema di grande attualità: il ruolo del nucleare civile come strumento di pace, sviluppo e progresso, se gestito in modo responsabile e trasparente.

Il libro: “L’Atomo Convertito – Una bella storia italiana”

Dal disarmo nucleare alla rinascita energetica

Il volume racconta un capitolo poco conosciuto ma straordinario della storia scientifica italiana: la nascita dell’idea, tutta italiana, di “convertire” le atomiche, trasformando il materiale fissile delle armi nucleari in combustibile per centrali civili.

Un progetto che prende spunto da un principio semplice ma visionario: distruggere le armi atomiche utilizzandone il materiale per fini pacifici, in modo da contribuire al disarmo globale e alla crescita energetica sostenibile.

Questa idea, proposta originariamente da un gruppo di scienziati italiani, torna oggi d’attualità grazie a una nuova prospettiva etica: destinare gli utili derivanti dalla conversione delle atomiche allo sviluppo dei Paesi più poveri.

Il contesto: quando il nucleare diventa strumento di pace

Un messaggio di speranza in tempi di tensioni internazionali

Nel contesto geopolitico attuale, segnato da conflitti e riarmo, il libro richiama alla memoria gli storici accordi di disarmo del 1987 tra USA e URSS, grazie ai quali gran parte delle armi nucleari fu eliminata.

“L’Atomo Convertito” invita a riscoprire quello spirito di cooperazione, mostrando come la scienza possa tornare al servizio della vita, non della distruzione.

Gli interventi e il dibattito alla Camera dei Deputati

Durante la presentazione interverranno:

mons. Gianni Fusco , docente di Teologia presso l’Università LUMSA

, docente di Teologia presso l’Università LUMSA Maurizio Stefanini , giornalista e co-autore del libro

, giornalista e co-autore del libro Giuseppe Rotunno , presidente del Comitato Civiltà dell’Amore e co-autore

, presidente del Comitato e co-autore Stefano Monti, presidente AIN – Associazione Italiana Nucleare

Il dibattito sarà moderato dal giornalista Andrea Canali.

Tavola rotonda: “Conversione nucleare – dalle armi all’uso civile”

Seguirà un confronto dal titolo “Conversione nucleare – dalle armi all’uso civile”, con i contributi di:

Giuseppe Zollino , professore associato Università di Padova

, professore associato Università di Padova Rosa Filippini , direttrice di Astrolabio, giornale on-line degli Amici della Terra

, direttrice di Astrolabio, giornale on-line degli On. Paola Binetti , psichiatra ed ex parlamentare

, psichiatra ed ex parlamentare Germano Dottori, consigliere scientifico di LIMES

Conclusioni: un esempio di civiltà e innovazione tutta italiana

“L’Atomo Convertito – Una bella storia italiana” non è solo un libro, ma un manifesto per un futuro energetico e morale più giusto, in cui la conoscenza e la scienza diventano strumenti di pace.

L’appuntamento del 10 novembre alla Camera dei Deputati si preannuncia come un’occasione unica per riscoprire l’eccellenza scientifica e il pensiero etico italiani, in un dialogo che guarda al domani con fiducia e responsabilità.