Laureus World Sports Awards: Madrid ospita la 25a edizione il 22 aprile

Madrid ospiterà la 25esima edizione dei Laureus World Sports Awards

La 25esima edizione dei Laureus World Sports Awards, i riconoscimenti più prestigiosi nel mondo dello sport, si terrà a Madrid il prossimo 22 aprile. La cerimonia di premiazione avrà luogo presso il Palacio de Cibeles, uno degli edifici più iconici della città, progettato dagli architetti Antonio Palacios e Joaquín Otamendi. L’annuncio è stato fatto stamattina presso il Teatro Albéniz di Madrid, da José Luis Martínez-Almeida, sindaco di Madrid, e Isabel Díaz Ayuso, presidente della Comunità di Madrid, insieme ad Alessandro Del Piero e Raúl, membri della Laureus Academy. Questa sarà la prima volta che Madrid ospita i Laureus World Sports Awards, ma la quinta volta che l’evento si tiene in Spagna, dopo Barcellona (2006, 2007) e Siviglia (2021, 2022). La Spagna è al terzo posto per numero totale di vincitori ai Laureus Awards.

I vincitori saranno scelti dalla prestigiosa giuria della Laureus World Sports Academy

La giuria dei Laureus World Sports Awards, composta dai 69 membri della Laureus World Sports Academy, sceglierà i vincitori delle diverse categorie. Questa giuria è formata da leggende viventi dello sport che onorano i più grandi atleti di oggi. I candidati per i Laureus Awards 2024 saranno annunciati il 26 febbraio. La cerimonia di premiazione a Madrid vedrà la partecipazione di molti dei più grandi nomi dello sport, del passato e del presente, che si riuniranno per celebrare i migliori sportivi, sportive e squadre del 2023. I vincitori riceveranno la statuetta Laureus, uno dei simboli di eccellenza più riconoscibili nello sport.

Madrid, una città che vive lo sport

Madrid è da sempre una città che vive e respira lo sport. La città ospita quattro squadre di calcio della Liga e la World Rugby Sevens Series. Inoltre, Madrid è sede dell’ultima tappa della Vuelta a España di ciclismo, dell’Open di Madrid di tennis, dell’Open de España di golf e della celebre maratona. La città si sta affermando sempre di più come una superpotenza sportiva a livello mondiale, tanto che a partire dal 2026 ospiterà il Gran Premio di Spagna di Formula 1. Madrid prende il testimone da Parigi, che ha ospitato i Laureus World Sports Awards lo scorso anno. Tra i vincitori del 2023 c’erano Lionel Messi, Shelly-Ann Fraser-Pryce e il giovane tennista spagnolo Carlos Alcaraz.

I Laureus World Sports Awards non solo celebrano le prestazioni sportive più memorabili del 2023, ma rendono anche omaggio a coloro che, attraverso lo sport, hanno contribuito a trasformare la vita dei bambini e dei giovani. La Laureus Sport for Good Award sarà assegnata a una persona o a un’organizzazione che ha fatto la differenza nella vita di molti attraverso lo sport. Oltre a celebrare l’eccellenza nello sport, Laureus si impegna a mostrare il potere dello sport nel mondo.

Madrid è il luogo ideale per ospitare un evento come i Laureus World Sports Awards. La città si impegna a migliorare la qualità della vita dei suoi residenti attraverso lo sport, lavorando a stretto contatto con le federazioni sportive di Madrid. L’obiettivo è rendere lo sport accessibile a tutti, indipendentemente dall’età, e farlo diventare parte integrante della vita di tutti. L’impatto degli Awards sarà un elemento chiave per la pianificazione e la realizzazione dell’evento del 2024, con l’obiettivo di lasciare un’eredità duratura ai giovani di Madrid.

Raúl González Blanco, membro della Laureus World Sports Academy e leggenda del Real Madrid, ha dichiarato: “Non vedo l’ora di dare il benvenuto a Madrid per la 25esima edizione dei Laureus World Sports Awards. Da quando sono diventato membro dell’Academy nel 2016, è stato un onore far parte del lavoro di Laureus in tutto il mondo. La parte più difficile è votare per questi meravigliosi premi, ma i nostri vincitori del 2024 non potrebbero desiderare una città più bella e accogliente per celebrare un anno sportivo memorabile”.

Alessandro Del Piero, leggenda del calcio italiano e membro della Laureus Academy, ha aggiunto: “Non riesco a pensare a un posto migliore di Madrid per ospitare i Laureus Awards 2024. La Cerimonia di Premiazione è uno dei momenti più significativi dello sport mondiale, durante il quale onoriamo i migliori. Madrid è una città il cui battito cardiaco è lo sport”.

Sean Fitzpatrick, presidente della Laureus World Sports Academy, ha concluso: "Siamo entusiasti di celebrare la 25esima edizione dei Laureus World Sports Awards nella splendida città di Madrid.

