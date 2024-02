Lazio-Bologna: Zirkzee decide la partita con una doppietta

Bologna sorprende la Lazio all’Olimpico

Il Bologna ha compiuto un’impresa alquanto sorprendente al Stadio Olimpico, superando la Lazio 2-1 in una partita emozionante. Le reti di El Azzouzi e Zirkzee hanno ribaltato il vantaggio iniziale firmato da Isaksen, portando i rossoblu a riagganciare il quarto posto in classifica con 45 punti, alla pari dell’Atalanta. Dall’altra parte, la squadra biancoceleste è rimasta ferma a 37 punti, in ottava posizione. Un risultato deludente per la squadra di Sarri, reduce dalla vittoria contro il Cagliari e dal successo in Champions League contro il Bayern Monaco.

Formazioni e tattiche in campo

Per la sfida contro il Bologna, Sarri ha schierato Immobile dall’inizio, confermando il suo ottimo momento di forma. In assenza di Rovella e Vecino, a centrocampo è stato schierato Cataldi, mentre in difesa hanno giocato Patric e Gila. Dall’altra parte, il tecnico del Bologna, Motta, ha optato per Fabbian sulla trequarti e El Azzouzi a centrocampo al posto dello squalificato Freuler. Nonostante l’indisponibilità di Calafiori, in difesa è stato dato spazio a Lucumì.

Una partita emozionante e combattuta

La prima parte della partita è stata molto vivace, con entrambe le squadre che si sono affrontate a viso aperto. Dopo alcuni tentativi da entrambe le parti, la Lazio ha trovato il vantaggio con un gol di Isaksen al 18′. Tuttavia, il Bologna non ha perso la concentrazione e ha pareggiato il punteggio al 39′ grazie a El Azzouzi. Nella ripresa, i rossoblu hanno continuato a spingere e al 79′ hanno completato la rimonta con una rete di Zirkzee, portandosi in vantaggio per 2-1. Nonostante gli sforzi della Lazio nel finale, il Bologna ha difeso con determinazione il risultato, conquistando una vittoria preziosa.

Questo risultato rappresenta un importante passo avanti per il Bologna, che dimostra di poter competere ad alti livelli anche contro avversari di prestigio come la Lazio. La squadra di Thiago Motta ha dimostrato carattere e determinazione, conquistando tre punti fondamentali per la corsa verso l’Europa. Dall’altra parte, la Lazio dovrà fare tesoro di questa sconfitta e lavorare sugli errori commessi in vista delle prossime sfide.

