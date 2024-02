Lazza canta “Cenere” a Sanremo 2024: problemi tecnici sconvolgono la performance

Lazza spiega l’incidente durante la sua esibizione a Sanremo 2024

Dopo le critiche ricevute sui social riguardo alla sua performance sul palco dell’Arena Suzuki a Sanremo 2024, Lazza ha deciso di condividere un commento attraverso le sue storie su Instagram per spiegare il motivo dell'”incidente”. Durante la sua esibizione sulle note di “Cenere”, il brano con cui si è classificato secondo al Festival l’anno scorso, si sono verificati dei problemi di sincronizzazione tra l’audio e la sua voce. Questo effetto, che poteva sembrare un playback, ha suscitato diverse critiche da parte dei fan sui social. Nonostante ciò, Lazza ha portato a termine la sua performance con grande professionalità e si è scusato con il pubblico per l’inconveniente. Su Instagram ha scritto: “Mi spiace non aver potuto performare come al solito, ma ci sono stati problemi tecnici che me lo hanno impedito”.

Lazza dimostra ancora una volta il suo talento a Sanremo 2024

Nonostante le difficoltà incontrate durante la sua esibizione a Sanremo 2024, Lazza ha dimostrato ancora una volta il suo talento e la sua passione per la musica. Nonostante i problemi di sincronizzazione tra l’audio e la sua voce, il pubblico presente in Piazza Colombo e a casa davanti al teleschermo ha comunque apprezzato la sua performance e gli ha tributato un caloroso applauso. Nonostante l’amarezza per non essere riuscito a dare il massimo come avrebbe voluto, Lazza ha dimostrato la sua tenacia e il suo talento, evitando che l’esibizione venisse completamente compromessa.

