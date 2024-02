Lazza critica artisti che fingono di suonare: la frecciatina dopo Sanremo

Lazza delude al Festival di Sanremo 2024: problemi tecnici durante l’esibizione

Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2024, il cantante Lazza si è esibito con il brano “Cenere”, inaugurando il parco Suzuki in Piazza Colombo. Tuttavia, la sua performance non è andata come previsto. In breve tempo, sono arrivate numerose critiche sui social per l’effetto fuori sincrono delle labbra del cantante. Il giorno successivo, Lazza si è scusato attraverso alcune storie pubblicate su Instagram, ma sembra che la questione non sia stata dimenticata. Nelle ultime ore, infatti, il cantante ha deciso di lanciare una frecciatina su Twitter.

Lazza si scusa per i problemi tecnici durante l’esibizione a Sanremo

Sembra che l’esibizione di Lazza a Sanremo sia stata compromessa da problemi tecnici legati all’autotune e al ritardo nelle cuffie. Nonostante ciò, il cantante ha continuato a incitare il pubblico a cantare con lui nonostante le difficoltà. Dopo la performance, Lazza ha pubblicato una storia su Instagram, spiegando che non è riuscito a esibirsi come avrebbe voluto: “Mi dispiace di non essere riuscito a dare il massimo, ma ci sono stati dei problemi tecnici che me lo hanno impedito”. Ha anche condiviso una foto che ritrae un momento diverso dell’esibizione, commentando: “Qui tutto andava bene”. Tuttavia, le critiche non sono mancate. Sono stati due giorni difficili per il rapper, che ha deciso di sfogare la sua frustrazione. Stanco di essere attaccato per un problema che poteva capitare a chiunque, ha pubblicato un commento polemico su X:

Invece di lamentarvi dell’autotune, lamentatevi degli artisti che fingono di suonare uno strumento che non hanno mai toccato.

Non è chiaro a chi si riferisca esattamente, ma i destinatari della frecciatina potrebbero essere molteplici. Come afferma l’artista stesso, “sono due anni che mi trattengo su questo argomento”. Tra l’altro, recentemente c’è stata anche la gaffe dei Cugini di Campagna, quindi non è da escludere un riferimento a quanto accaduto. Tuttavia, probabilmente si tratta più di una strategia difensiva per deviare l’attenzione dalla sua esibizione poco riuscita.

Mahmood ottiene un record di stream con il singolo “Tuta Gold”

Mentre Lazza si trova al centro delle polemiche, un altro artista italiano sta ottenendo grandi successi. Si tratta di Mahmood, il vincitore del Festival di Sanremo 2019. Il suo singolo “Tuta Gold” ha raggiunto il traguardo del disco d’oro per il numero di stream. Il brano, che fa parte dell’album “Ghettolimpo”, è stato definito da Mahmood come “un viaggio nel mio passato”. Il cantante ha espresso la sua gratitudine ai fan per il sostegno ricevuto e ha dichiarato di essere felice che la sua musica stia raggiungendo un pubblico sempre più ampio.

In conclusione, Lazza ha deluso al Festival di Sanremo 2024 a causa di problemi tecnici durante la sua esibizione. Nonostante le scuse pubblicate su Instagram, il cantante ha deciso di rispondere alle critiche con una frecciatina su Twitter. Nel frattempo, Mahmood continua a riscuotere successi con il suo singolo “Tuta Gold”, che ha ottenuto il disco d’oro per il numero di stream.

