“Lazza critica gli artisti finti: ‘Sono un insulto per la musica’ – Anremo 2024”

Lazza critica gli artisti che fanno finta di suonare durante Sanremo 2024

L’artista Lazza ha recentemente espresso la sua frustrazione riguardo agli artisti che si esibiscono durante Sanremo facendo finta di suonare uno strumento. Durante la prima serata del festival, Lazza ha attirato l’attenzione con la sua esibizione, ma ha anche ricevuto critiche per il suo utilizzo dell’autotune. In risposta a queste critiche, Lazza ha dichiarato: “Invece di lamentarvi dell’autotune, lamentatevi degli artisti che fanno finta di suonare uno strumento che non hanno mai toccato in vita loro, perché in TV fa figo. Mi sembra uno sputo in faccia a chi suona davvero, sono 2 anni che me la tengo sta cosa“.

La reazione di Lazza ha scatenato una serie di commenti, alcuni dei quali molto duri, con offese dirette al cantante. Tuttavia, Lazza non si è lasciato intimidire e ha ribadito il suo punto di vista: “Odiate i bugiardi, ma vi sta sul cazzo chi vi dice la verità“.

L’identità degli artisti in questione

Nonostante Lazza non abbia fornito dettagli specifici, uno scambio di messaggi con un suo follower sembra suggerire che l’artista a cui si riferisce sia uno dei partecipanti di Sanremo 2024. Un utente ha commentato: “Lazzino, ma te l’hanno mai spiegato che per questioni di suono e diretta nessuno suona mai gli strumenti in live?“. Lazza ha risposto: “Assolutamente, io parlo di artisti che quegli strumenti non li hanno mai toccati nella vita e qua devono fare finta di sì“.

Da questa risposta, sembra che Lazza si riferisca al palco dell’Ariston, dove si svolge il festival. Questo riduce il numero di possibili artisti a cui potrebbe fare riferimento. Tra i 30 partecipanti in gara, solo due suonano uno strumento: Stash e Mr Rain, come suggeriscono anche altri utenti sui social.

La questione dell’autenticità nelle esibizioni

La critica di Lazza solleva una questione importante riguardo all’autenticità delle esibizioni durante Sanremo e in generale nel mondo della musica. Molti artisti si affidano all’utilizzo dell’autotune per migliorare la qualità del loro suono in studio e in performance dal vivo. Tuttavia, Lazza sembra essere più preoccupato dal fatto che alcuni artisti facciano finta di suonare uno strumento senza avere alcuna competenza reale.

Questa polemica solleva interrogativi sulle aspettative del pubblico e sulle pressioni che gli artisti possono subire per apparire più talentuosi di quanto siano realmente. Lazza sembra essere un sostenitore della sincerità e della trasparenza nell’arte, sottolineando l’importanza di riconoscere e apprezzare coloro che suonano realmente uno strumento.

In conclusione, Lazza ha sollevato una questione importante riguardo all’autenticità delle esibizioni durante Sanremo. Mentre alcuni artisti si affidano all’autotune per migliorare la qualità del loro suono, Lazza critica coloro che fanno finta di suonare uno strumento senza avere alcuna competenza reale. Questa polemica solleva interrogativi sulle aspettative del pubblico e sulle pressioni che gli artisti possono subire per apparire più talentuosi di quanto siano realmente. Lazza sottolinea l’importanza di riconoscere e apprezzare coloro che suonano realmente uno strumento.

About The Author