Lazza critica l’imitazione di “Cenere” a Tale e Quale Show: il rapper si scaglia sui social

La polemica di Lazza

Durante l’ultima puntata di Tale e Quale Show, il rapper Lazza è stato protagonista di una situazione che ha scatenato la sua indignazione. Il concorrente Pierpaolo Pretelli ha deciso di imitarlo esibendosi con la canzone “Cenere”, ma il risultato non è stato affatto apprezzato da Lazza. La performance è stata definita grottesca dal rapper, il quale non ha esitato a esprimere tutto il suo dissenso tramite un tweet carico di rabbia. Lazza ha criticato non solo l’imitazione in sé, ma anche i commenti poco lusinghieri che sono seguiti alla performance di Pretelli.

La replica di Pierpaolo Pretelli

In seguito alla bufera scatenata dal tweet di Lazza, Pierpaolo Pretelli ha deciso di chiarire la situazione durante la trasmissione La vita in diretta. Il concorrente ha ammesso di aver parlato direttamente con il rapper tramite messaggi privati sui social, cercando di chiarire le reciproche posizioni. Pretelli ha riconosciuto che la sua imitazione è stata un po’ cringe e ha cercato di placare la tensione scusandosi con Lazza. Tuttavia, sembra che la situazione si sia risolta positivamente, con i due che hanno addirittura concluso l’episodio scambiandosi il follow su Instagram e diventando così “amici” sui social network.