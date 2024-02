Lazza in difficoltà a Sanremo 2024: il suo fuori sync svelato - avvisatore.it

Lazza si esibisce in collegamento con Sanremo 2024

L’atteso momento dell’esibizione di Lazza in collegamento con Sanremo 2024 è finalmente arrivato. Sul palco Suzuki di Piazza Colombo, il cantante ha incantato il pubblico con la sua interpretazione del brano ‘Cenere’, che lo ha portato al secondo posto al festival lo scorso anno. Tuttavia, l’effetto fuori sincrono delle labbra rispetto all’arrivo del suono ha suscitato diverse reazioni tra i fan, alimentando le discussioni nei gruppi d’ascolto e sui social.

Un ritardo del segnale video o un problema tecnico?

Nonostante l’apparente discrepanza tra le labbra di Lazza e il suono, sembra che si tratti semplicemente di un ritardo del segnale video dalla piazza. Il cantante, infatti, indossava i monitor nelle orecchie e invitava il pubblico a cantare con lui, dimostrando di essere in perfetta sintonia con la musica. Questo ha portato molti a ipotizzare che il problema fosse legato alla trasmissione del segnale video, piuttosto che a un errore da parte dell’artista.

Reazioni dei fan e commenti sui social

L’effetto fuori sincrono delle labbra di Lazza ha scatenato una serie di reazioni tra i fan e ha alimentato le discussioni sui social. Molti si sono chiesti se il cantante stesse effettivamente cantando dal vivo o se si trattasse di una performance pre-registrata. Tuttavia, la maggior parte dei commenti sembrava attribuire il problema a un ritardo del segnale video, riconoscendo comunque il talento e la passione di Lazza durante la sua esibizione.

In conclusione, l’esibizione di Lazza in collegamento con Sanremo 2024 ha suscitato interesse e dibattito tra i fan. Nonostante l’apparente discrepanza tra le labbra del cantante e il suono, sembra che si tratti semplicemente di un ritardo del segnale video dalla piazza. Questo non ha comunque intaccato l’energia e la bravura di Lazza, che ha coinvolto il pubblico e dimostrato il suo talento sul palco.

