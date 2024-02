Le 10 città italiane in prima linea contro lo smog: Milano, Roma, Torino e Napoli in testa alla battaglia contro l'inquinamento - avvisatore.it

Aumenta l’interesse dei cittadini italiani per l’azione collettiva Aria Pulita

Da Milano a Catania, passando per Firenze e Roma, l’azione collettiva Aria Pulita, promossa dal team legale di Consulcesi, sta riscuotendo sempre più successo in tutta Italia. Questa iniziativa mira a tutelare il diritto alla salute di tutti i cittadini e a spingere le istituzioni a prendere misure concrete per proteggere l’ambiente. A meno di un anno dal suo lancio, l’interesse dei cittadini verso l’inquinamento atmosferico è in netta crescita.

Le città italiane più coinvolte nell’azione legale

Consulcesi ha stilato una classifica delle dieci città italiane con il maggior numero di adesioni all’azione legale Aria Pulita. Al primo posto si trova Milano, con 300.629 adesioni, seguita da Roma con 181.947 adesioni. Altre città che si sono distinte per il loro interesse sono Torino, Napoli, Firenze, Palermo, Padova, Genova, Venezia e Catania. Queste dieci città rappresentano solo una piccola parte dei 3.384 comuni e città italiane individuate da Consulcesi come violatrici dei valori soglia di polveri sottili (Pm10) e biossido d’azoto (No2), per le quali l’Italia è stata multata dalla Corte di Giustizia europea.

La lotta all’inquinamento atmosferico è ancora lontana dalla fine

Nonostante i progressi compiuti negli ultimi decenni nella riduzione dell’inquinamento atmosferico, è evidente che siamo ancora lontani da livelli sicuri per la popolazione. Massimo Tortorella, presidente del Gruppo Consulcesi, sottolinea che “è necessario fare di più”. Questo concetto è stato confermato più volte dagli organi istituzionali europei e da esperti del settore salute. Pertanto, l’azione collettiva Aria Pulita rappresenta un’opportunità per i cittadini che hanno respirato aria inquinata e potenzialmente dannosa per la loro salute di richiedere un risarcimento allo Stato. Per partecipare all’azione collettiva, è sufficiente dimostrare di aver risieduto in uno o più dei territori coinvolti tra il 2008 e il 2018, presentando un certificato storico di residenza. Per ulteriori informazioni su come aderire, è possibile visitare il sito web di Aria Pulita all’indirizzo www.aria-pulita.it.

