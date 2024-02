“Le dediche di San Valentino 2024: Alvaro Morata e Belen tra i vip che si scambiano messaggi d’amore”

San Valentino 2024 secondo i vip: gli auguri social delle celebrità

Le celebrità non sono da meno quando si tratta di mostrare il loro amore per i propri partner sui social media. Instagram è diventato il palcoscenico perfetto per condividere momenti romantici, dediche speciali e gesti d’amore che scioglierebbero il cuore di chiunque.

David e Victoria Beckham: un amore duraturo

David e Victoria Beckham sono una delle coppie più famose e glamour del mondo dello spettacolo. Su Instagram, hanno condiviso una foto romantica insieme, dimostrando ancora una volta il loro amore duraturo. In un post, David ha voluto esprimere tutto il suo amore per la moglie: “Buon San Valentino a una moglie, una mamma e una migliore amica straordinarie. Ti amo. Voglio dire ‘Mi piaceva e basta’“.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: il primo San Valentino in tre

Federica Pellegrini e Matteo Giunta festeggiano il primo San Valentino in tre, dopo l’arrivo della piccola Matilde. Federica ha subito voluto condividere tutto il romanticismo del marito che si è presentato di prima mattina con un mazzo di rose e dei cioccolatini. Ha scritto su Instagram: “Abbiamo spostato mobili, letti, armadi per far stare la bambina…. Vorrei ucciderlo… MA Lo amo troppo…“.

Alice Campello e Alvaro Morata: tante rose e tanto amore

Un’altra amatissima coppia non manca all’appello su Instagram. Tante rose, tanti sorrisi e tanto amore! Ecco cosa appare dalle foto pubblicate da Alice Campello, che condivide uno scatto dolcissimo insieme al marito Alvaro Morata. Ha scritto: “Feliz San Valentín amore della mia vita! Ti amo follemente“.

Diletta Leotta e Loris Karius: un regalo intramontabile

Mille rose per Diletta Leotta. Su Instagram, il romantico e intramontabile regalo di San Valentino per eccellenza: un gigantesco mazzo di rose rosse. Loris Karius è proprio un inguaribile romantico!

Gianni Morandi: un amore che dura da trent’anni

Come ogni anno, Gianni Morandi non delude le aspettative di sua moglie, Anna, né tantomeno quelle dei fan che ormai si attendono il romantico post annuale con tanto di dedica. Ha scritto: “S. Valentino. Anna, il mio amore per te dura da trent’anni e non finirà mai“.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas: un amore che dura nel tempo

Appassionata dedica d’amore anche di Filippo Magnini per Giorgia Palmas, corredata da un’immagine che li ritrae abbracciati dolcemente. Ha scritto: “Come si riconosce la persona giusta? Semplice. Un giorno arriva una persona, ti conosce, ti ama, non va più via. Non c’è un giorno in cui sarai da solo. Non c’è un giorno in cui tu sarai al secondo posto, al terzo posto, in quarta fila, nelle quinte del teatro. Perché lei è quella inviata. L’amore si riconosce dalla continuità. Ti amo Giorgia, buon San Valentino“.

San Valentino è il giorno degli innamorati, ma non solo delle coppie. Sono tanti i post su Instagram di genitori che postano foto con i tanto amati figli. Belen Rodriguez approfitta di questo giorno speciale con una giusta e tenera dedica alla figlia Luna Marì: “Buon San Valentino a tutti quelli che AMANO“.

