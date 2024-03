Le indagini di Lolita Lobosco 3: i luoghi della terza stagione

La terza stagione de Le indagini di Lolita Lobosco, in onda su Rai 1 a partire dal 4 marzo 2024, ci porta a scoprire affascinanti location in Puglia, tra cui Bari e Monopoli. Protagonista è Lolita, una donna coraggiosa che lavora nella Polizia e affronta avvincenti misteri nella sua regione d’origine.

Bari: cuore pulsante della serie

La suggestiva città di Bari diventa il principale luogo in cui si sviluppano le vicende de Le indagini di Lolita Lobosco 3. Con la sua tradizione secolare e le architetture mozzafiato, Bari offre una cornice perfetta per la narrazione. La spiaggia “Pane e Pomodoro”, celebre luogo di incontro per famiglie di giorno e giovani di notte, diventa protagonista in diverse scene della serie. Bari Vecchia, con le sue stradine e la maestosa Basilica di San Sabino, riveste un ruolo centrale, regalando scorci suggestivi al pubblico.

Monopoli: magia e intrighi nella provincia di Bari

Il fascino di Monopoli, con le sue contrade, il porto vivace e il centro storico medievale, fa da sfondo ad altri avvincenti capitoli de Le indagini di Lolita Lobosco 3. Il commissariato dove Lolita svolge le sue indagini è stato ricreato all’interno del suggestivo Palazzo Palmieri, arricchendo di atmosfera ogni scena. Le bianchissime spiagge di Monopoli e le bellezze architettoniche locali contribuiscono a rendere la serie ancora più coinvolgente.

Le riprese e l’atmosfera di Le indagini di Lolita Lobosco 3

La terza stagione della serie è stata girata in Puglia a partire dal 16 settembre 2023, con un intenso periodo di riprese che si è protratto fino a metà novembre. Il regista Renato De Maria ha guidato il cast tecnico e artistico tra le location più suggestive della regione, regalando al pubblico scorci mozzafiato e una atmosfera avvolgente. Con nuove dinamiche e scenari accattivanti, Le indagini di Lolita Lobosco 3 promette emozioni intense e misteri avvincenti per tutti gli appassionati della serie.