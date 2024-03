Le indagini di Lolita Lobosco 3: Novità sulla terza stagione della serie TV

La terza stagione de “Le indagini di Lolita Lobosco” è la nuova produzione firmata Bibi Film TV e Zocotoco, in collaborazione con Rai Fiction, ideata dai talentuosi Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti. Questa serie TV prende ispirazione dai romanzi di Gabriella Genisi, pubblicati da Sonzogno e Marsilio Editori.

La trama e il cast della serie televisiva

In questa entusiasmante stagione, il pubblico potrà immergersi nelle vicende avvincenti interpretate da attori del calibro di Luisa Ranieri nel ruolo di Lolita Lobosco, Daniele Pecci in quelli di Leon, Giovanni Ludeno nelle vesti di Antonio Forte, Jacopo Cullin interpretando Lello Esposito e Bianca Nappi nei panni di Marietta. La regia impeccabile è affidata a Renato De Maria, pronto a condurre il pubblico in un viaggio emozionante tra misteri e colpi di scena.

Numero di episodi e programmazione

La terza stagione de “Le indagini di Lolita Lobosco” è composta da quattro coinvolgenti episodi, corrispondenti a quattro serate di programmazione. Ogni episodio, ricco di suspance e colpi di scena, promette di tenere incollati allo schermo gli appassionati della serie.

Orario di messa in onda e piattaforma streaming

Gli spettatori potranno gustarsi le avventure di Lolita Lobosco ogni lunedì sera alle 21:30 circa su Rai 1. Inoltre, per i fan più incalliti, la serie sarà disponibile in streaming su RaiPlay, che permetterà di seguire i nuovi episodi in diretta o in modalità on demand, per non perdere nemmeno un dettaglio dell’indimenticabile terza stagione.

Calendario degli episodi e curiosità

Per tutti coloro che non vogliono perdersi nemmeno un attimo delle indagini della protagonista, ecco il calendario completo della messa in onda:

– Prima puntata: lunedì 4 marzo 2024

– Seconda puntata: lunedì 11 marzo 2024

– Terza puntata: lunedì 18 marzo 2024

– Quarta puntata: lunedì 25 marzo 2024

Ricordiamo agli spettatori che, oltre alla trasmissione in diretta su Rai 1, è possibile rivedere ogni episodio gratuitamente su RaiPlay, offrendo così la possibilità di rivivere ogni momento emozionante della serie tv “Le indagini di Lolita Lobosco”.