Le indagini di Lolita Lobosco 3: Prossima puntata e anticipazioni

La data della prossima puntata di Le indagini di Lolita Lobosco 3

Il debutto della terza stagione di Le indagini di Lolita Lobosco, con la bravissima Luisa Ranieri, è avvenuto lunedì 4 marzo 2024 su Rai 1, introducendo gli spettatori a quattro nuovi episodi in arrivo. Molti si chiedono, quindi, quando sarà trasmessa la prossima puntata di questa emozionante fiction Rai.

La programmazione della serie su Rai 1

Secondo quanto dichiarato dal palinsesto Rai, Le indagini di Lolita Lobosco 3 accompagnerà il pubblico per quattro prime serate, con un episodio che andrà in onda ogni settimana. Pertanto, l’appuntamento per la prossima puntata della serie è fissato per il lunedì sera, con inizio previsto intorno alle 21:30.

Il cast e le novità della terza stagione

Nel cast di Lolita Lobosco 3, tornano volti noti come Luisa Ranieri e Lunetta Savino, accanto a diverse new entry come Daniele Pecci nel ruolo di Leon, una nuova figura che entra nella vita della protagonista. La regia di Renato De Maria guida questo terzo capitolo della serie, composto da quattro episodi che narrano le avventure della coraggiosa e determinata Lolita.

La trama e gli attori della serie

Le indagini di Lolita Lobosco raccontano la storia di una donna empatica, vicequestore del commissariato di polizia di Bari, che guida una squadra tutta al maschile. Nel corso delle indagini, Lolita si imbatte in Leon, un affascinante gallerista che cattura la sua attenzione con la sua trasparenza e solidità. Riuscirà Leon a conquistare il cuore di Lolita? Bisognerà aspettare per scoprirlo!