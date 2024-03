Le indagini di Lolita Lobosco 3: Replica e Streaming

La terza stagione della serie televisiva Le indagini di Lolita Lobosco, interpretata da Luisa Ranieri, è pronta per il debutto con quattro nuovissime puntate inedite, offrendo agli spettatori un mix avvincente di misteri, intrighi e passioni. Diretta da Renato De Maria e prodotta da Bibi Film Tv in collaborazione con Rai Fiction, questa serie poliziesca si ispira ai romanzi di Gabriella Genisi e promette di tenere incollati i telespettatori alla tv.

Dove trovare Le indagini di Lolita Lobosco 3 in Replica e Streaming

Su RaiPlay, la piattaforma digitale di Rai, è possibile recuperare tutte le puntate trasmesse della terza stagione delle Indagini di Lolita Lobosco. Grazie alla funzione on demand, gli appassionati della serie possono rivedere i momenti salienti e immergersi nei retroscena dell’indagine del vicequestore del commissariato di polizia di Bari. Non solo replica, ma anche la possibilità di seguire la diretta televisiva per non perdersi nemmeno un episodio.

Replica su Rai Premium e Orari di Trasmissione

Per coloro che preferiscono godersi la replica della serie televisiva su Rai Premium, possono sintonizzarsi sul canale 25 del digitale terrestre a partire da venerdì 8 marzo 2024, alle 21:20. L’appuntamento fisso con Le indagini di Lolita Lobosco 3 è fissato per lunedì sera, con la prima puntata in onda il 4 marzo 2024, seguita dagli episodi successivi il 11, 18 e 25 marzo 2024 rispettivamente. Ricordatevi di controllare la programmazione, poiché potrebbero verificarsi variazioni dell’orario di trasmissione.