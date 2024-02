Le Indagini di Roy Grace 2: Nuove Avventure Del Detective

Panoramica su Le Indagini di Roy Grace 2

Le Indagini di Roy Grace 2 è realtà. John Simm e Richie Campbell torneranno sullo schermo con nuove avventure ispirate dai romanzi di Peter James. Dopo il successo della prima stagione, l’ente televisiva britannica ITV ha annunciato il rinnovo della serie a maggio 2021. Le riprese della nuova stagione sono iniziate a settembre 2021 a Burgess Hill, West Sussex, e in Inghilterra è andata in onda dal 24 aprile al 22 maggio 2022.

L’Arrivo di Le Indagini di Roy Grace 2 in Italia

I nuovi episodi della serie saranno trasmessi in esclusiva su Sky Investigation a partire dal 27 febbraio 2024, con un appuntamento settimanale ogni martedì alle 21:15. La serie, sviluppata da Russell Lewis, promette di portare avanti le indagini del detective Roy Grace ispirate ai romanzi di Peter James.

Trama e Anticipazioni di Le Indagini di Roy Grace 2

La serie TV segue le indagini del detective Roy Grace, ispirate ai romanzi polizieschi di Peter James. I primi due episodi della prima stagione sono basati sui libri “Dead Simple” e “Looking Good Dead”, mentre la seconda stagione si ispira a “Not Dead Enough”, “Dead Man’s Footsteps” e “Dead Tomorrow”. Le trame promettono misteri avvincenti e intrecci intricati da risolvere.

Il Cast di Le Indagini di Roy Grace 2

Il cast principale vede il ritorno di John Simm nel ruolo di Roy Grace e Richie Campbell come tenente Branson. Si uniscono al cast Rakie Ayola, James D’Arcy, Zoe Tapper e Clare Calbraith, tra altri personaggi che affiancheranno il duo nelle loro indagini e risoluzioni dei crimini.

Episodi e Durata di Le Indagini di Roy Grace 2

La seconda stagione è composta da quattro episodi della durata di 120 minuti ciascuno, ispirati ai romanzi di Peter James. Il cast e la produzione si impegnano a portare sullo schermo storie avvincenti che catturano l’attenzione del pubblico.

Dove Guardare Le Indagini di Roy Grace in Streaming

Gli episodi di Le Indagini di Roy Grace 2 saranno disponibili in streaming su NOW e on demand su Sky Go, permettendo agli spettatori di accedere alle avventure del detective Roy Grace in qualsiasi momento.