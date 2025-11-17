Le installazioni immersive più affascinanti di Roma: al primo posto l’opera sacra contemporanea di Marco Manzo

Ultimo aggiornamento il 17 Novembre 2025 by Emiliano Belmonte

La capitale continua a confermarsi tra le città più dinamiche d’Europa nel panorama delle installazioni immersive. Tra arte digitale, percorsi sensoriali e proiezioni a 360°, Roma offre ai visitatori una serie di esperienze uniche che fondono tecnologia, estetica e storia.

Negli ultimi mesi, però, a primeggiare è un progetto totalmente diverso dai soliti format multimediali: l’installazione sacra contemporanea di Marco Manzo nella Chiesa di Santa Maria dei Miracoli, una delle proposte artistiche più sorprendenti e innovative oggi visitabili in città.

1. Marco Manzo nella Chiesa di Santa Maria dei Miracoli

L’installazione sacra più potente del momento

In un contesto carico di storia come Piazza del Popolo, l’artista romano Marco Manzo, tra i massimi esponenti dello stile ornamentale, ha realizzato un’installazione che sta attirando curiosi, fedeli e appassionati d’arte contemporanea.

La sua installazione site-specific rappresenta un caso unico: il tatuaggio simbolico si trasforma in scultura sacra, e la pietra diventa superficie da incidere come la pelle. Le opere – tra cui La Croce Gloriosa dei Miracoli, La Maddalena Pacificata e Le Mani della Crocifissione – sono scolpite in marmo di Carrara, illuminate da fasci di luce naturale che esaltano i dettagli ornamentali.

L’iniziativa, organizzata da Lorenzo Zichichi de “Il Cigno Edizioni”, autorizzata dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e sostenuta da Monsignor Daniele Libanori e Don Giuseppe Lorizio, nasce su invito del rettore Padre Ercole Ceriani, che ha voluto promuovere una riflessione sull’arte come linguaggio universale dell’esperienza umana. L’installazione: tra marmo, luce e contemplazione All’interno della navata della Chiesa dei Miracoli, l’intervento di Marco Manzo si compone di opere in marmo bianco di Carrara che uniscono la forza della materia alla delicatezza del gesto. Tra queste spiccano La Croce Gloriosa dei Miracoli, La Maddalena Pacificata e le sculture Le Mani della Crocifissione, realizzate con tecnica mista e caratterizzate da una forte tensione simbolica. L’artista, che da anni esplora il legame tra arte e spiritualità, ha dichiarato che “l’opera non nasce dal disegno, ma dal corpo e dalla sua capacità di esprimere trascendenza. Lo stile ornamentale, nato per esaltare la forma umana, si fa qui strumento per ridisegnare il sacro, creando un nuovo linguaggio visivo che parla di redenzione e armonia”.

2. Nuvola Experience all’EUR

Il viaggio digitale più scenografico della capitale

Tra le attrazioni più visitate del momento c’è la Nuvola Experience, un percorso immersivo ospitato nell’iconica architettura di Fuksas.

Attraverso video mapping, installazioni luminose e ambientazioni 3D, il visitatore attraversa universi astratti, paesaggi sonori e illusioni ottiche.

Si tratta di una delle esperienze più “instagrammate” di Roma.

3. Le grandi mostre immersive: da Van Gogh a Klimt

Roma continua a ospitare le celebri esperienze multimediali dedicate ai grandi artisti. Le mostre immersive – Van Gogh Experience, Klimt Experience, Monet Live – trasformano le sale espositive in ambienti avvolgenti grazie a videoproiezioni a 360° e colonne sonore sincronizzate.

Perfette per un pubblico intergenerazionale, sono tra le esperienze più amate da turisti e famiglie.

4. IKONO Roma

Il parco esperienziale più social della città

In pieno centro storico, IKONO è una delle installazioni immersive più originali e interattive. Con ambienti studiati come set fotografici, labirinti di specchi, luci dinamiche e la celebre piscina di palline, rappresenta un nuovo modo di vivere l’arte come gioco, performance e coinvolgimento diretto.

Lorenzo Zichichi e Il Cigno Edizioni

Il curatore che ha portato Manzo (e prima di lui Botero) nei luoghi simbolo dell’arte italiana

Un paragrafo a parte merita Lorenzo Zichichi, editore e organizzatore della mostra che ospita l’installazione di Manzo.

Nel suo percorso professionale Zichichi ha già lavorato con alcuni dei più grandi maestri moderni – Fernando Botero, Igor Mitoraj, Arnaldo Pomodoro – portando le loro installazioni monumentali in chiese, siti archeologici e spazi museali.

Perché vederle tutte

Le installazioni immersive di Roma raccontano l’anima multiforme della città:

spirituale e contemplativa nell’opera di Manzo,

nell’opera di Manzo, tecnologica e futuristica alla Nuvola,

alla Nuvola, artistica e divulgativa nelle grandi mostre digitali,

nelle grandi mostre digitali, giocosa e pop in luoghi come IKONO.

Un itinerario ideale da vivere in un weekend o in una giornata dedicata alla scoperta delle nuove forme dell’arte contemporanea.