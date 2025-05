“Le Notti del Vino” si presentano alla Camera: a Roma la prima tappa del festival nazionale

Ultimo aggiornamento il 28 Maggio 2025 by Emiliano Belmonte

Dal 19 al 21 giugno sul Ponte della Musica oltre 70 cantine per brindare all’estate

Verrà presentato ufficialmente martedì 3 giugno alle ore 13, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, il ciclo di eventi “Le Notti del Vino”, il nuovo festival diffuso dedicato all’enoturismo e alla valorizzazione delle eccellenze vitivinicole italiane. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Nazionale Città del Vino e punta a trasformare l’estate 2025 in un viaggio sensoriale attraverso i borghi e le cantine di tutta Italia.

Il debutto è affidato proprio a Roma, con un grande evento in programma dal 19 al 21 giugno sul Ponte della Musica Armando Trovajoli, trasformato per l’occasione in un palcoscenico a cielo aperto per oltre 70 cantine provenienti da tutta la Penisola. I visitatori potranno degustare vini regionali e nazionali, dialogare direttamente con i produttori e lasciarsi coinvolgere da musica dal vivo, street food, performance di tango e masterclass di approfondimento enologico curate da Decanter Wine Academy, che firma l’organizzazione della tappa romana.

Alla conferenza stampa parteciperanno il presidente nazionale di Città del Vino, Angelo Radica, insieme ai vicepresidenti Bertucci, Savino, Venturini e Sechi, oltre a Serena Specchi, sommelier, giornalista e responsabile della comunicazione per Decanter.

L’evento di Roma anticipa le tappe che, dal 21 giugno al 22 settembre, animeranno l’estate italiana nei principali centri del vino, con degustazioni, spettacoli, arte, incontri culturali e tanta voglia di brindare alla bellezza del nostro Paese.