Le novità del Milleproroghe: Rottamazione quater, pensioni medici, mutui, trattori

Rottamazione Quater e Ravvedimento: Nuove Scadenze

Il decreto Milleproroghe, approvato ieri in commissione Affari costituzionali e Bilancio della Camera, è pronto per il voto in Aula lunedì. Il governo porrà la fiducia e successivamente il decreto passerà al Senato per una ratifica veloce, senza modifiche, poiché non ci sono abbastanza tempi per una terza lettura a Montecitorio.

Una delle principali novità fiscali introdotte dal decreto riguarda la riapertura dei termini per il pagamento delle prime tre rate della rottamazione-quater. L’obiettivo è recuperare 5,4 miliardi di euro. I contribuenti che avevano aderito alla definizione agevolata avranno tempo fino al 15 marzo per regolarizzare il loro debito con il fisco. Inoltre, è stata fissata al 31 marzo la nuova scadenza per aderire alla riedizione del ravvedimento speciale sui redditi del 2022. Entro quella data, i contribuenti avranno la possibilità di effettuare un pagamento in un’unica soluzione o di suddividere l’importo dovuto in quattro rate trimestrali, con sanzioni ridotte.

Trattori: Taglio dell’Irpef Agricola

Il decreto Milleproroghe include anche una misura molto attesa dagli agricoltori: il taglio dell’Irpef agricola. Per i prossimi due anni, i redditi agrari e dominicali (derivanti dal possesso di terreni) fino a 10.000 euro saranno esenti da tasse, mentre per quelli compresi tra 10.000 e 15.000 euro si prevede un pagamento dimezzato.

Editoria: Proroga dei Contributi

Il taglio dei contributi all’editoria, previsto inizialmente per il 2025, è stato posticipato al 2027. Questa decisione è stata presa per garantire una maggiore stabilità al settore editoriale.

Mutui Prima Casa per i Giovani

Una modifica al decreto Milleproroghe riguarda anche i mutui per l’acquisto della prima casa da parte dei giovani under 36. Ora, l’agevolazione sarà estesa anche ai contratti con preliminari registrati entro la fine del 2023, offrendo così una maggiore opportunità ai giovani acquirenti.

Scudo Erariale: Proroga di Sei Mesi

Il decreto proroga di sei mesi lo scudo erariale introdotto durante la pandemia, che solleva gli amministratori pubblici da responsabilità contabili in caso di colpa grave. Questa misura sarà in vigore fino al 31 dicembre.

Scudo Penale per i Medici: Estensione al 2024

Lo “scudo penale” per i medici, introdotto durante l’emergenza Covid, è stato esteso per tutto il 2024. Questa misura mira a proteggere i medici da eventuali responsabilità penali legate alla gestione dell’emergenza sanitaria.

Medici in Corsia fino a 72 Anni

Il decreto Milleproroghe prevede anche un allungamento dell’età pensionabile per i medici. Ora potranno lavorare fino a 72 anni, garantendo così una maggiore presenza di personale medico nelle strutture sanitarie.

Proroga delle Agevolazioni per il Terzo Settore

Le agevolazioni e le semplificazioni fiscali per il terzo settore, in scadenza il primo luglio, sono state prorogate di sei mesi, fino al primo gennaio dell’anno prossimo. Questa decisione mira a sostenere le organizzazioni non profit e le associazioni che operano nel settore sociale.

Agevolazioni per il Sisma del Centro Italia

Il decreto Milleproroghe proroga per tutto il 2024 l’esenzione fiscale e l’esonero contributivo per le imprese e i professionisti del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016. Questa misura mira a fornire un sostegno continuativo alle attività economiche e professionali che ancora stanno cercando di riprendersi dalle conseguenze del terremoto.

