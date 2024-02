Le parole di Joana Sanz sul processo contro Dani Alves: “Era ubriaco”

Dani Alves: la testimonianza della moglie Joana Sanz

La moglie di Dani Alves, Joana Sanz, ha rilasciato una dichiarazione sulla presunta separazione tra lei e il calciatore. Dopo un periodo di silenzio, Joana ha finalmente parlato e ha smentito le voci di un divorzio imminente. In merito alla situazione, ha affermato: “Non ho chiesto legalmente il divorzio“.

La serata di Dani Alves

Joana Sanz ha raccontato la serata in cui Dani Alves è tornato a casa visibilmente ubriaco. Secondo la modella, il calciatore “è tornato a casa molto ubriaco, puzzava di alcol. È andato a sbattere contro l’armadio ed è crollato sul letto”. Joana ha deciso di non parlare con lui in quel momento, considerando le sue condizioni fisiche: “Non valeva la pena parlarci viste le condizioni in cui era quando è tornato, era meglio lasciar perdere e rimandare al giorno dopo“.

L’ultima conversazione tra Dani Alves e Joana Sanz

Joana ha anche rivelato che l’ultima conversazione tra lei e Dani Alves è avvenuta via WhatsApp. Alle 23:00, Joana gli ha chiesto se sarebbe tornato a casa per cena, ma lui ha risposto di no. Successivamente, Joana non ricorda cosa sia successo, ma l’ultimo messaggio ricevuto è stato alle undici di sera. Questi dettagli gettano luce sulla serata e sulla comunicazione tra i due.

In conclusione, Joana Sanz ha smentito le voci di un divorzio imminente tra lei e Dani Alves. Ha raccontato la serata in cui il calciatore è tornato a casa ubriaco e ha spiegato che non ha ritenuto opportuno parlare con lui in quelle condizioni. La loro ultima conversazione è avvenuta via WhatsApp, ma Joana non ricorda cosa sia successo dopo le undici di sera. Resta da vedere come si evolverà la situazione tra i due coniugi.

About The Author