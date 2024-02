le porte al ritorno dell’attaccante argentino

Il Kun Agüero: la Speranza di un Ritorno in Campo

Sergio Agüero, noto come il Kun, ha recentemente espresso il desiderio di tornare in campo per giocare al calcio. In un dialogo con il suo cardiologo, ha manifestato la sua incertezza riguardo alla possibilità di giocare per un breve periodo. Con un mix di speranza e cautela, il giocatore argentino ha condiviso con i suoi fan un audio del suo medico che lascia intravedere la possibilità di un ritorno.

Se Carlitos Tevez mi chiama, cosa volete che faccia? Devo parlare con il cardiologo, mi farà giocare per 20 minuti?

La gente me lo chiede e io non lo so. Cosa ne pensa? Come sto se gioco per 20 minuti? Non so se 20, ma 10. Il doppio 9 con Ávalos non è male. Mi ricorda quando giocavo con Nicolás Frutos.

Il Parere del Cardiologo sul Ritorno di Agüero

Il cardiologo di Sergio Agüero ha risposto alle sue domande con un approccio prudente ma ottimista. Attraverso un audio condiviso dal Kun con i suoi sostenitori, il medico ha sottolineato l’importanza di sottoporsi a esami e simulazioni per valutare la sua idoneità a rientrare in campo. Ha sottolineato la necessità di una preparazione fisica adeguata per poter giocare anche solo per alcuni minuti.

Dobbiamo fare gli esami, fare le simulazioni della corsa in partita…. È vero, devi fare qualche finta, qualcosa del genere, devi essere ben preparato. Quindi direi ‘preparatevi, c’è speranza’, si potrebbe dire. Bisogna essere in buona forma, in condizioni fisiche sufficientemente buone per qualche minuto. Insomma, è possibile.

Carlitos Tevez e l’Entusiasmo per il Ritorno di Agüero

Carlos Tevez, ex compagno di squadra di Sergio Agüero, ha reagito positivamente alla notizia del possibile ritorno del Kun in campo. Tevez ha espresso entusiasmo all’idea di poter contare sull’apporto di Agüero, sia come compagno di squadra che come allenatore. Ha sottolineato l’importanza di avere un giocatore del calibro del Kun nel team, anche se fosse solo per pochi minuti durante le partite.

Chi non vuole avere il Kun, no? Prima come compagno di squadra e ora come allenatore. Benvenuto se può, anche se si tratta di dieci minuti o quindici minuti, lo avremo. Dovremo chiedere a Toloza i 10 minuti per darli a Kun. Ma ovviamente sì, come non chiamarlo per farlo stare con noi. Sarebbe fantastico: Ávalos-Agüero. Ci sistemeremmo così, chiudendo gli occhi.

