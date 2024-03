Le sfide personali di Rita Dalla Chiesa

Ritmo frenetico tra impegno politico e vita privata

Rita Dalla Chiesa, ospite di Monica Setta nel programma “Storie di donne al bivio” su Rai2, condivide apertamente la sfida di bilanciare la vita da donna con l’impegno parlamentare. L’ex conduttrice di “Forum” svela che la sua vita privata spesso viene offuscata dai doveri politici, un equilibrio delicato che le impedisce di dedicarsi completamente a sé stessa. Inoltre, Rita mostra un lato più intimo, rivelando di essere molto legata al suo nipote adolescente, lodandone la sua natura curiosa e il suo impegno sociale.

La solitudine e il desiderio di compagnia

Parlando della sua situazione attuale, Rita sottolinea il sentimento di solitudine che la affligge da diversi anni. Confessa che molte amiche sostengono di preferire la solitudine, ma con il passare del tempo si rendono conto di quanto possa essere consolante un abbraccio dopo una giornata difficile. Rita ammette di aver respinto più volte la possibilità di un nuovo amore, optando per la vita da single. Tuttavia, riflette sul desiderio naturale di condividere la propria vita con qualcuno e ammette che la solitudine, seppur confortante in alcuni momenti, non è un destino definitivo.

Nicolino, il compagno fedele di Rita

La vita di Rita Dalla Chiesa è arricchita dalla presenza affettuosa di Nicolino, il cane che ha preso il posto del compagno a quattro zampe Pedro, scomparso dopo vent’anni di compagnia. Rita rivela che inizialmente aveva deciso di non avere altri animali domestici, ma il destino le ha presentato Nicolino nel giorno di San Nicola. Il cane, provato da un passato di maltrattamenti, ha conquistato il cuore di Rita con la sua dolcezza e timidezza.

Legami familiari e amori passati

Rita Dalla Chiesa esprime grande stima per il fratello Nando, descrivendolo come una presenza fondamentale nella sua vita, seconda solo a suo padre. Parla con affetto dei due amori importanti che hanno segnato la sua vita, rivelando che al momento non vede nessuno capace di far battere il suo cuore. Non si tratta di una questione legata all’età, ma al desiderio di trovare un vero e proprio connubio di interessi e sentimenti. Rita ammette di avere il cuore aperto all’amore, ma il tempo a disposizione per dedicarsi a una relazione le sembra sempre insufficiente.

Il capitolo conclusivo di “Forum” e il ritorno a Mediaset

Infine, Rita Dalla Chiesa fa chiarezza sull’addio a “Forum” dopo oltre vent’anni di conduzione, svelando che non è stata una sua decisione. L’opportunità di entrare in Forza Italia le è sembrata un ritorno a Mediaset più che un’improvvisa scelta politica. Questo avvicinamento ha contribuito alla sua decisione di abbandonare il celebre programma televisivo, aprendo nuovi capitoli nella sua carriera e nella sua vita personale.