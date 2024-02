Le straordinarie immagini del Sony World Photography Awards 2024

“L’ora d’oro di Milano” conquista i Sony World Photography Awards 2024

La foto intitolata “L’ora d’oro di Milano” di Andrea Baldaccini è stata selezionata per partecipare ai prestigiosi Sony World Photography Awards 2024. Il fotografo ha catturato l’immagine in Piazza San Babila a Milano, sfruttando la luce calda e dorata del tramonto. Baldaccini ha spiegato che il suo obiettivo come fotografo di strada è immortalare le persone nella miglior luce possibile, e l’ora d’oro offre un’atmosfera unica, con i suoi splendidi riflessi sulle persone, gli edifici e l’acqua. La foto è stata scattata nel febbraio 2023, durante il tardo pomeriggio.

Vanessa Beecroft al Museo Audiovisivo di Cinecittà X

Il Museo Audiovisivo di Cinecittà X ospita una mostra delle opere della fotografa Vanessa Beecroft. Le sue fotografie sono caratterizzate da una particolare attenzione alla luce e alla composizione, creando immagini suggestive e coinvolgenti. La mostra offre al pubblico l’opportunità di ammirare il talento artistico di Beecroft e di immergersi nel suo mondo visivo. L’esposizione è aperta a tutti gli appassionati di fotografia e arte, offrendo un’esperienza unica nel cuore di Cinecittà.

Vincitori dei Sony World Photography Awards nella categoria National & Regional

L’organizzazione dei Sony World Photography Awards ha annunciato i vincitori della categoria National & Regional Awards. Questo programma è stato creato dalla World Photography Organization e Sony per sostenere le comunità fotografiche locali in tutto il mondo. Quest’anno, hanno partecipato 54 paesi, con oltre 395.000 immagini provenienti da più di 220 paesi e territori. I vincitori dei premi nazionali e regionali riceveranno apparecchiature di imaging digitale Sony e avranno l’opportunità di essere inclusi nella mostra e nel libro dei Sony World Photography Awards. I vincitori assoluti dei concorsi Student, Youth, Open e Professional saranno annunciati il 18 aprile 2024 e le loro opere saranno esposte alla Somerset House di Londra dal 19 aprile al 6 maggio 2024.

Fonte: iO Donna

