Le ultime novità sulle serie TV: Scopri i progetti attuali delle celebrità dello spettacolo

Jermaine Fowler: dal jiu-jitsu alle arti marziali

Jermaine Fowler, noto attore e comico, sta attualmente lavorando a una nuova serie TV in collaborazione con Fox. Il progetto, ancora in fase di lavorazione, vedrà Fowler come protagonista in una commedia incentrata sul mondo delle arti marziali. Il personaggio principale sarà un ex campione di jiu-jitsu in cerca di redenzione, costretto a lasciare da parte il proprio ego e ricominciare da zero in un piccolo dojo. Interessante notare che Fowler ha iniziato a praticare il jiu-jitsu durante il periodo di lockdown dovuto al Covid-19.

The Davenports: una storia di ricchezza e emancipazione

Un’altra interessante produzione in arrivo è l’adattamento del romanzo “The Davenports” di Krystal Marquis. Realizzata da Alloy Entertainment e Warner Bros per Amazon MGM Studios, la serie è ambientata nel 1910 e narra la vita di una delle poche famiglie nere ricche grazie al loro ex padrone William Davenport. Tra servitù, feste e cristallerie, le protagoniste Olivia ed Helen Davenport cercheranno felicità e amore in un contesto sociale apparentemente inaccessibile.

Tim Allen in “Shifting Gears”: una commedia familiare

ABC ha recentemente ordinato un pilot comedy con Tim Allen come protagonista. La serie, intitolata “Shifting Gears” e creata da Mike Scully e Julie Thacker Scully, è prodotta da 20th Television. La trama ruota attorno a Matt, interpretato da Allen, un vedovo testardo e proprietario di un’officina di auto d’epoca. Quando sua figlia, da tempo non vista, e i suoi figli si trasferiscono da lui, inizia un nuovo capitolo di “restauro” sia per le auto che per la famiglia.

NBC: “Something Wicked” e l’omaggio alle sitcom classiche

NBC sta lavorando a “Something Wicked”, una comedy multi-camera creata da Alena Smith e con June Diane Raphael come protagonista. Ispirata a “Vita da Strega”, la serie è presentata come un omaggio alle sitcom classiche, raccontando la vita di una donna con poteri magici che fatica ad affrontare le sfide quotidiane.

Il cast di The Serpent Queen 2: un’esplosione di talento

La seconda stagione di “The Serpent Queen”, drama storico di Starz, vedrà diverse new entry nel cast. Tra i protagonisti troviamo Samantha Morton nel ruolo di Caterina de Medici, Minnie Driver come Elisabetta I, e angus Imrie in quello di Enrico IV. Un cast stupefacente per una serie che promette emozioni e colpi di scena.

Eric McCormack in “Nine Bodies in a Mexican Morgue”

Eric McCormack sarà protagonista di “Nine Bodies in a Mexican Morgue”, una miniserie in 6 episodi di MGM+. Creata da Anthony Horowitz, la serie narra la storia di nove sconosciuti dispersi nella giungla messicana dopo che il loro aereo precipita. Un’avventura avvincente in un contesto misterioso e pericoloso.

Il ritorno di Jim Parsons e Mayim Bialik in Young Sheldon

Il finale di serie di “Young Sheldon” sarà arricchito dalla partecipazione di Jim Parsons e Mayim Bialik, che riprenderanno i ruoli di Sheldon Cooper e Amy Farrah Fowler. Un momento atteso dai fan della serie, che si preannuncia ricco di emozioni e sorprese.

Altre interessanti novità nel mondo delle serie TV

Infine, altre informazioni riguardanti il mondo delle serie TV includono il cast della terza stagione di “Reacher”, con Brian Tee, Johny Berchtold, Roberto Montesinos e Daniel David Stewart. La serie si preannuncia ricca di colpi di scena e nuovi personaggi avvincenti. Inoltre, Mark Canton è attualmente al lavoro su una serie basata sulla vita di Maurice Ashley, il primo campione di scacchi afroamericano.