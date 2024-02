Le vicende amorose di Chiara Ferragni e Tomas Trussardi: la controversia sul presunto flirt

Il presunto flirt tra Chiara Ferragni e Tomas Trussardi

Nelle ultime ore è circolato un gossip riguardante una presunta relazione tra Chiara Ferragni e Tomas Trussardi. La situazione si è fatta sempre più intricata quando la Ferragni ha diffuso una nota del suo staff tramite Ansa, negando categoricamente qualsiasi coinvolgimento romantico con Trussardi. Secondo la dichiarazione, i due si sarebbero incontrati solamente una volta 5/6 anni fa, durante un fashion show. Questo ha scatenato una serie di reazioni da parte dell’imprenditore, che ha deciso di rispondere alle accuse tramite le sue storie su Instagram.

La replica appassionata di Tomas Trussardi

Contrariato dalla versione di Chiara Ferragni, Tomas Trussardi ha deciso di prendere posizione in maniera decisa. Attraverso i suoi canali social, ha fatto sapere di conoscere la fashion blogger da molti anni, sin dai tempi in cui era ancora alle prime armi come “bloggherina”. Trussardi ha sottolineato di aver creduto in lei e nella sua carriera, sottolineando che la famiglia Ferragni è stata sempre ben accolta e coinvolta nelle iniziative dell’azienda. Ha inoltre aggiunto di aver incontrato Chiara per l’ultima volta circa 4 anni fa durante una sfilata, e che tra di loro c’è sempre stato un rapporto professionale basato su stima e simpatia reciproca. Per sottolineare ulteriormente il proprio legame con la Ferragni, Trussardi ha condiviso pubblicamente alcuni scatti di vecchi incontri con la nota influencer sui social media.