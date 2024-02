Leader senza green pass non potranno tornare al lavoro

Stefano Puzzer, leader del movimento No Green Pass, non sarà reintegrato al lavoro

Il Tribunale del Lavoro di Trieste ha confermato la decisione di licenziamento nei confronti di Stefano Puzzer, ex portuale triestino e leader del movimento No Green Pass. La sentenza in appello ha respinto il ricorso presentato da Puzzer contro il licenziamento, confermando così la decisione della magistratura di primo grado.

Puzzer, che si trovava a Roma in attesa della sentenza, ha manifestato come uomo-sandwich con un cartello che recitava “licenziato per non aver usato il ricatto del Green Pass”. Dopo la sentenza, ha dichiarato telefonicamente: “Non mi fermo qui, andrò in Cassazione. Mi aspetto che prima o poi venga fatta giustizia”.

Il licenziamento di Puzzer era avvenuto il 16 aprile 2022, quando l’Agenzia Lavoro Portuale di Trieste aveva preso questa decisione a seguito dell’autosospensione di Puzzer per alcuni mesi, durante i quali aveva rifiutato di mostrare il Green Pass per accedere al lavoro.

Il ricorso respinto e la decisione finale

Puzzer aveva presentato un ricorso al Tribunale del Lavoro di Trieste contro il provvedimento di licenziamento. Tuttavia, il ricorso era stato respinto per la prima volta nell’ottobre 2023. La recente sentenza in appello ha confermato questa decisione, non accogliendo il ricorso di Puzzer.

Nonostante la decisione sfavorevole, Puzzer ha annunciato la sua intenzione di portare il caso in Cassazione, sperando che la giustizia venga fatta.

La lotta contro il Green Pass

Stefano Puzzer è diventato noto come leader del movimento No Green Pass, che si oppone all’obbligo di presentare il Green Pass per accedere a determinati luoghi e servizi. La sua battaglia ha avuto inizio a livello locale a Trieste, ma si è estesa a livello nazionale.

Nonostante la sua determinazione nel difendere le proprie convinzioni, la decisione del Tribunale del Lavoro di Trieste sembra mettere fine alla sua lotta per essere reintegrato al lavoro. Tuttavia, Puzzer non sembra intenzionato a desistere e ha annunciato la sua intenzione di portare il caso in Cassazione.

La vicenda di Stefano Puzzer rappresenta un esempio significativo delle tensioni e dei conflitti che si sono generati intorno all’obbligo del Green Pass in Italia. Mentre il dibattito continua, la sentenza del Tribunale del Lavoro di Trieste sembra aver stabilito una decisione definitiva nel caso di Puzzer.

About The Author