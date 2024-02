Leclerc e la Ferrari dominano i test in Bahrain con il miglior tempo

Charles Leclerc e la Ferrari dominano i test a Sakhir

Charles Leclerc e la Ferrari hanno impressionato nella terza giornata di test sul circuito di Sakhir, anticipando il Gran Premio del Bahrain, che aprirà il Mondiale di Formula 1 del 2024. Il pilota monegasco ha completato 74 giri, registrando il miglior tempo in 1’30”322. Alle sue spalle si sono piazzate la Mercedes di George Russell (1’30”368) e la Sauber di Zhou Guanyu (1’30”647). Il quarto tempo è stato ottenuto dall’olandese Max Verstappen.

Charles Leclerc: “Sono soddisfatto della nostra performance oggi. La vettura si è comportata bene e siamo pronti per l’inizio della stagione.“

Max Verstappen e Carlos Sainz tra i protagonisti

Il campione del mondo in carica, Max Verstappen, con la Red Bull, ha completato 66 giri con il miglior tempo di 1’30”755. Carlos Sainz, pilota spagnolo della Ferrari, ha brillato al mattino con 71 giri e un tempo di 1’31”247, che lo ha posizionato al nono posto al termine della giornata.

Carlos Sainz: “Siamo soddisfatti del lavoro svolto oggi. Abbiamo ancora margini di miglioramento, ma siamo sulla buona strada.“

Conclusioni e Prospettive per la Stagione

La performance di Charles Leclerc e della Ferrari durante i test a Sakhir ha destato grande interesse e ottimismo per l’inizio della stagione di Formula 1. Con tempi competitivi e una vettura ben messa a punto, il team sembra pronto a sfidare i rivali e a lottare per le posizioni di vertice. L’attesa per il Gran Premio del Bahrain è ora carica di aspettative, con i fan che non vedono l’ora di vedere in pista le monoposto in azione.

