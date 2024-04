L’Effetto del Riscaldamento Globale sulla Cascata della Tofana di Rozes a Cortina d’Ampezzo

L’aumento delle temperature, anche in alta quota, ha riproposto a Cortina d’Ampezzo lo spettacolo della cascata della Tofana di Rozes. Questo fenomeno è tradizionalmente visto dagli ampezzani come un segno dell’arrivo del disgelo anche in alta quota, poiché la cascata si forma dallo scioglimento della neve sulla cima della Tofana. Quest’anno, però, il disgelo è arrivato in anticipo rispetto al solito periodo compreso tra maggio e giugno, nonostante il maltempo durante le festività pasquali.

L’impatto del Cambiamento Climatico sulla Bellezza Naturale di Cortina d’Ampezzo

