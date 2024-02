Legale Salis: privilegi non esistono, basta rispettare le norme

Ilaria Salis potrebbe chiedere i domiciliari in Italia

L’avvocato italiano Eugenio Losco ha dichiarato che Ilaria Salis, la 39enne detenuta da un anno a Budapest con l’accusa di aver aggredito due militanti neonazisti, potrebbe chiedere di scontare la sua pena ai domiciliari in Italia. Losco ha incontrato i ministri Antonio Tajani e Carlo Nordio a Roma per discutere della situazione di Salis.

Secondo l’avvocato, Salis si è sempre opposta a questa possibilità per motivi di sicurezza e di principio. Tuttavia, Losco ha sottolineato che è suo diritto richiedere i domiciliari in Italia e che la questione della sicurezza deve essere presa in considerazione. Dopo l’aggressione, la foto e l’indirizzo di Salis sono stati pubblicati dai giornali e dai siti ungheresi, rendendo la sua identità nota e creando preoccupazione per la sua permanenza a Budapest. Losco ha anche affermato che l’ambasciata italiana avrebbe potuto proteggerla maggiormente.

L’avvocato ha poi spiegato che si valuteranno i prossimi passi insieme all’avvocato ungherese di Salis. Sarà compito di Salis decidere se presentare una richiesta per i domiciliari in Ungheria. Tuttavia, Losco ha sottolineato che la situazione non è semplice per un non residente e potrebbe essere difficile da realizzare a causa delle risorse e dei mezzi necessari. Pertanto, potrebbe essere valutata anche la possibilità di presentare una nuova richiesta per i domiciliari in Italia.

L’avvocato ha concluso dicendo che, al momento, l’attenzione è concentrata sull’udienza del 13 febbraio di un altro italiano coinvolto nelle aggressioni, Marchesi.

La decisione spetta a Ilaria Salis

L’avvocato Losco ha sottolineato che la decisione finale spetta a Ilaria Salis. Sarà necessario discutere con lei l’eventualità di richiedere i domiciliari in Ungheria e valutare le sue preoccupazioni per la sicurezza. Losco ha affermato che Salis si è sempre opposta a questa possibilità, ma che potrebbe essere necessario riconsiderare la situazione alla luce delle circostanze attuali.

“Parleremo con Ilaria per capire l’eventualità di chiedere i domiciliari in Ungheria ma lei si è sempre opposta per una questione di sicurezza e di principio. E’ suo diritto avere i domiciliari in Italia e dobbiamo tener presente anche l’aspetto sicurezza – ha aggiunto – Giornali e siti ungheresi hanno pubblicato subito dopo i fatti la sua foto e il suo indirizzo: è un volto noto e quindi c’è anche un certo timore per rimanere a Budapest, l’ambasciata poteva tutelarla un po’ di più”.

La complessità della situazione per un non residente

L’avvocato Losco ha evidenziato la complessità della situazione per un non residente come Ilaria Salis. Ha sottolineato che potrebbe essere difficile per lei richiedere i domiciliari in Italia a causa delle risorse e dei mezzi necessari. Losco ha affermato che la decisione di richiedere i domiciliari in Ungheria o in Italia dipenderà da Salis e che si valuteranno attentamente tutte le opzioni disponibili.

“Ne parleremo con lei – ha detto – e vedremo, finora si è sempre opposta. Possiamo valutare di fare comunque una nuova istanza per i domiciliari in Italia e poi vediamo cosa ci dice lei. Ma è tutt’altro che semplice per un non residente, potrebbe anche essere impraticabile da un punto di vista dei mezzi e delle risorse, è molto impegnativo per una persona che non risiede in Ungheria”. “Ora concentriamoci sull’udienza prevista il 13 febbraio di Marchesi”, l’altro italiano accusato di aver partecipato alle aggressioni avvenute in Ungheria.

