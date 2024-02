L’eleganza senza tempo di Kors sfilata a New York

Blake Lively fa il suo ingresso trionfale alla settimana della moda di New York

L’attrice di Gossip Girl, Blake Lively, ha fatto un ingresso trionfale alla settimana della moda di New York dopo aver partecipato al Super Bowl di Las Vegas insieme all’amica Taylor Swift. Indossando un trench e una minigonna stampata a pelle di giraffa, Blake si è seduta accanto ad altre celebrità come Katie Holmes, Meghann Fahy, Gabrielle Union, Rachel Brosnahan, Brie Larson e Vittoria di Savoia. Prima dello show, tenutosi nell’ex sede dei leggendari grandi magazzini Barney’s a Chelsea, Blake ha spiegato di essere stata invitata da Michael Kors e di essere sempre pronta a rispondere alla sua chiamata. Questa sfilata è stata un’occasione per Blake di mostrare il suo stile unico e di supportare uno dei suoi designer preferiti.

La collezione di Michael Kors per l’autunno/inverno 2022

La collezione di Michael Kors per la prossima stagione autunno/inverno è stata presentata durante la settimana della moda di New York. Lo stilista ha spiegato che il suo obiettivo è creare abiti e accessori che facciano sentire le persone forti e sicure di sé in un mondo in continua evoluzione. Ogni sfilata di Michael Kors ha una musa o un oggetto iconico attorno al quale ruotano le diverse uscite. Questa volta, l’ispirazione è venuta da un vestito da sposa appartenuto alla nonna di Kors, che lui ha ritrovato in un armadio dopo la morte della madre. Il vestito ha ispirato un itinerario che ha incluso altre donne iconiche del passato e del presente, come Carole Lombard, Jean Harlow, Liz Taylor, Kate Moss, Naomi Campbell e Caroline Bessette Kennedy. La collezione presenta tagli sartoriali, giacche sagomate a clessidra e cappotti ampi in cachemire nero e cappuccino. Gli abiti sono pensati per una passeggiata tra i luoghi iconici di New York, come il Guggenheim, il Carlyle e il Breuer. Michael Kors vuole che i suoi abiti siano senza tempo, come dimostrato dai vestiti disegnati per Celine e indossati da Rene Russo nel film “Il caso Thomas Crown”, che sono ancora attuali nonostante siano stati creati 25 anni fa.

Accessori e gran finale

Gli accessori della collezione includono scarpe con tacco a stiletto in vernice, comode oxford e una nuova miniborsa chiamata Manhattan, che presenta una forma a M che rappresenta anche il nome di Michael. Nel gran finale della sfilata, è stato presentato un abito da sposa nero ispirato al vestito della nonna di Michael Kors. L’abito ha una schiena chiusa da bottoncini e uno strascico diviso in due per facilitare il movimento. Questo abito rappresenta la combinazione perfetta tra glamour e praticità, che è ciò che la donna di Kors cerca nei suoi abiti. La sfilata di Michael Kors è stata un omaggio a New York, una città in continua evoluzione, ma che aspira a essere senza tempo. La moda di Kors rappresenta l’essenza di questa città, con abiti che possono essere indossati ancora oggi nonostante siano stati creati molti anni fa.

Fonte: ANSA

