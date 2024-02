Levialdi Ghiron: Promuovere la cultura della prevenzione attraverso la vaccinazione

Il Rettore dell’Università Tor Vergata di Roma promuove la cultura della vaccinazione

Nathan Levialdi Ghiron, rettore dell’Università Tor Vergata di Roma, ha sottolineato l’importanza di diffondere la cultura della prevenzione attraverso la vaccinazione. Durante un convegno organizzato dalla Uoc di Malattie Infettive, Ghiron ha annunciato una serie di iniziative volte a sensibilizzare sia la comunità universitaria che la società nel suo complesso.

Il Centro Vaccinale Ospedaliero per soggetti fragili e immunocompromessi

Il Policlinico di Tor Vergata (Ptv) ha attivato il Centro Vaccinale Ospedaliero (Cvo) nel maggio 2023, con l’obiettivo di fornire un servizio dedicato ai soggetti fragili e immunocompromessi. Questo centro rappresenta una risposta alle esigenze specifiche di una categoria di persone che richiedono particolari attenzioni nella somministrazione dei vaccini.

Promuovere la cultura della vaccinazione

Il rettore Ghiron ha sottolineato l’importanza di promuovere la cultura della vaccinazione all’interno della società. Ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è quello di fare molta cultura su questo aspetto della prevenzione attraverso la vaccinazione. Quindi, è nostra intenzione portare avanti una serie di iniziative sia all’interno del nostro ateneo, sia all’interno della comunità in generale, per fare in modo che questo tipo di cultura diventi sempre più diffusa all’interno della nostra società“.

Per raggiungere questo obiettivo, l’Università Tor Vergata organizzerà una serie di iniziative che coinvolgeranno sia la comunità universitaria che la società in generale. Queste iniziative avranno l’obiettivo di informare e sensibilizzare le persone sull’importanza della vaccinazione come strumento di prevenzione delle malattie infettive.

In conclusione, il rettore Ghiron ha sottolineato l’importanza di diffondere la cultura della vaccinazione e ha annunciato una serie di iniziative che verranno messe in atto sia all’interno dell’ateneo che nella comunità. La creazione del Centro Vaccinale Ospedaliero presso il Policlinico di Tor Vergata rappresenta un passo avanti nella cura e nella protezione dei soggetti fragili e immunocompromessi. La promozione della cultura della vaccinazione è fondamentale per garantire la salute e il benessere di tutti.

