Lewis Hamilton pronto a scrivere una nuova pagina con la Ferrari

Lewis Hamilton si unirà alla Ferrari: un nuovo capitolo nella sua carriera da record

Lewis Hamilton ha annunciato il suo passaggio alla Ferrari come un momento significativo per la sua carriera. Dopo anni di successi con la Mercedes, il pilota britannico ha deciso di scrivere “un nuovo capitolo” nella sua storia sportiva. Questa decisione è stata presa dopo aver rescisso il contratto con la Mercedes per unirsi al Team italiano nel 2025.

“Sento che è stata la decisione più difficile che abbia mai dovuto prendere. Ho una relazione con la Mercedes da quando avevo 13 anni. Mi hanno supportato e abbiamo fatto un viaggio incredibile insieme, creando la storia di questo sport ed è qualcosa di cui sono molto orgoglioso. Ma alla fine sto scrivendo la mia storia e ho sentito che era giunto il momento di iniziare un nuovo capitolo”, ha dichiarato Hamilton.

Obiettivi e sfide per Hamilton alla Ferrari

Nonostante i successi ottenuti con la Mercedes, Hamilton è determinato a portare la Ferrari verso nuove vittorie. La scuderia italiana non vince un campionato piloti dal 2007 con Kimi Raikkonen e ha visto l’ultimo trionfo di Michael Schumacher nel 2004. Hamilton ha espresso la sua fiducia nel team della Mercedes per raggiungere risultati significativi e colmare il divario con la Red Bull.

“Questo capitolo non è ancora finito e sono ancora concentrato al 100% nel dare risultati per questa squadra, cercando di finire in alto, e questo è un grande, grande obiettivo per me. Ho assoluta fiducia in tutti i membri della squadra per quello che abbiamo fatto finora e spero che riusciremo in qualche modo a colmare il divario con la Red Bull”, ha sottolineato Hamilton.

Il sogno di Hamilton e la sfida con la Ferrari

Per Hamilton, unirsi alla Ferrari rappresenta la realizzazione di un sogno d’infanzia. Ricordando il suo passato da fan della scuderia italiana, il pilota britannico ha condiviso la sua emozione nel prendere parte a questa nuova avventura. “Da bambino giocavo al videogioco Grand Prix 2 nei panni di Michael a bordo di quella macchina (Ferrari). È sicuramente un sogno e ne sono davvero entusiasta”, ha affermato Hamilton. La sfida di riportare la Ferrari alla gloria passata rappresenta un obiettivo ambizioso per il campione britannico.

