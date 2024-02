Liceale disabile esclusa dalla gita inclusiva: madre denuncia discriminazione

Accusa di discriminazione a Napoli: liceale tetraplegica esclusa da gita scolastica

Una liceale affetta da tetraparesi è stata esclusa da una gita scolastica a Napoli, secondo quanto denunciato dalla madre della ragazza. L’escursione, organizzata appositamente per lei, era uno spettacolo teatrale inclusivo. Tuttavia, non è stato previsto un mezzo adeguato per il suo trasporto, impedendole di partecipare.

La denuncia e la reazione della scuola

La madre della ragazza ha presentato una denuncia presso i carabinieri, affermando di essere venuta a conoscenza dell’accaduto solo il giorno della gita, quando è tornata a scuola per riprendere sua figlia. Secondo il racconto fornito ai militari, questo non sarebbe stato un episodio isolato. Inoltre, quando la madre si è rivolta alla preside per chiedere spiegazioni, sarebbe stata allontanata. Le autorità competenti, coordinate dalla Procura, stanno indagando per accertare i fatti.

Mancanza di supporto e risorse per la ragazza

La madre della ragazza, oltre all’esclusione dalla gita, ha anche denunciato la mancanza di supporto e risorse da parte della scuola. La ragazza, che è in sedia a rotelle a causa di una tetraparesi dispastico sistonica, avrebbe dovuto avere a disposizione una sedia ad hoc e un tablet, forniti dall’istituto. Tuttavia, la madre ha dovuto acquistarli di tasca propria. Inoltre, la scuola non avrebbe ancora provveduto a fornire una figura professionale per assistere la ragazza. Gli avvocati Sergio Pisani e Cecilia Gargiulo, insieme all’associazione “La battaglia di Andrea”, stanno supportando la madre nella sua battaglia legale.

Fonte: ANSA

