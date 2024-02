Liceo italiano rinviata partenza per un iscritto

Il Liceo Made in Italy non partirà a Crema: un solo iscritto all’indirizzo

Il Liceo Made in Italy dell’Istituto Munari di Crema (Cremona) non aprirà i battenti, poiché solo un singolo studente si era iscritto al nuovo indirizzo appena creato. Questa decisione è stata confermata dal preside della scuola, Pierluigi Tadi, come riportato da diverse fonti giornalistiche.

L’attivazione di due classi alternative: il liceo economico-sociale

Il preside Tadi ha dichiarato che, a causa della mancanza di adesioni, il Liceo Made in Italy non potrà partire. Tuttavia, per venire incontro alle esigenze delle famiglie, verranno attivate due classi del liceo economico-sociale, come richiesto dagli stessi genitori. In merito a ciò, Tadi ha affermato:

«Senza adesioni volontarie da parte delle famiglie il liceo del Made in Italy non partirà, ma attiveremo due classi del liceo economico-sociale come richiesto dalle famiglie».

La comunicazione ai genitori e la mancata accettazione

Il preside Tadi ha spiegato di aver inviato una comunicazione ai genitori degli studenti iscritti all’indirizzo economico, informandoli sulla situazione del Liceo Made in Italy e sulla possibilità di trasferimento dei figli. Tuttavia, nonostante l’offerta di poter cambiare indirizzo anche dopo la chiusura delle iscrizioni, i genitori non hanno accettato la proposta. Pertanto, tutti gli studenti rimarranno nell’indirizzo economico, lasciando in sospeso il progetto del Liceo Made in Italy per il futuro.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

About The Author