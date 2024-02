Limitless: l’opera d’arte urbana di Sanofi presentata a Milano

Presentata l’opera d’arte ‘Limitless’ a Milano

Il progetto ‘Nulla Virtus’ di Smoe Studio ha debuttato con l’opera d’arte ‘Limitless’, supportata da Sanofi e dedicata agli sport invernali. Situata in Viale Toscana 9, nella zona ex-Scalo di Porta Romana di Milano, l’opera rappresenta uno sciatore paralimpico con i colori della Bandiera della Lotta alla Meningite sul casco. Questa iniziativa mira a sensibilizzare il pubblico sulla meningite e sulla sua prevenzione, sostenendo l’appello dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per eradicare la malattia entro il 2030.

“Limitless” è un’opera che va oltre l’arte, trasmettendo un messaggio di speranza e consapevolezza sulla meningite e sull’importanza della prevenzione, ha sottolineato Sanofi.

Impegno contro la meningite

La scelta di rappresentare uno sciatore paralimpico con i simboli della lotta alla meningite sottolinea l’impegno di Sanofi nel combattere questa malattia. L’azienda farmaceutica ha deciso di sostenere attivamente l’obiettivo dell’OMS di eliminare la meningite entro il 2030. Questa iniziativa artistica non solo valorizza lo sport paralimpico, ma anche promuove la consapevolezza sulla meningite, incoraggiando la prevenzione attraverso la vaccinazione.

La meningite è una malattia grave che può colpire chiunque, ed è fondamentale sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e della vaccinazione, ha dichiarato Sanofi.

Unione tra arte e sensibilizzazione

‘Limitless’ rappresenta un connubio tra arte e sensibilizzazione, utilizzando l’espressione artistica per veicolare un messaggio di importanza vitale. La presenza di quest’opera d’arte in un luogo pubblico come Milano permette di raggiungere un vasto pubblico e di promuovere la consapevolezza sulla meningite in modo creativo ed efficace. L’iniziativa ‘Nulla Virtus’ si propone di unire la bellezza dell’arte alla diffusione di messaggi significativi, trasformando gli spazi urbani in strumenti di sensibilizzazione e cambiamento sociale.

Attraverso ‘Limitless’, vogliamo trasmettere un messaggio di speranza e di impegno nella lotta contro la meningite, utilizzando l’arte come veicolo di sensibilizzazione e cambiamento, ha concluso Smoe Studio.

About The Author